السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حاكم يوتا الأمريكية يكشف الدوافع الحقيقة للمتهم في اغتيال الناشط تشارلي كيرك

المشتبه به في اغتيال
المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك، فيتو

قال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، اليوم السبت، إن جميع الأدلة المتوافرة لدى السلطات الأمريكية تشير إلى أن المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك تصرَّف بمفرده.


وأوضح كوكس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "كل عنصر من الأدلة المتاحة لدينا حتى الآن يُظهر بوضوح أن القاتل عمل بمفرده"، مشيرًا إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون كراهية المشتبه به لأفكار كيرك وكلماته وأفعاله.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام.


وقال ترامب خلال مقابلة: "بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، مضيفًا: "سلمه شخص مقرب منه جدًّا".


وكان تشارلي كيرك، المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعرَّض لإصابة قاتلة خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا وراءه زوجة وطفلين.


وقد عُرف كيرك بمناهضته لدعم أوكرانيا، ووصفه لفلاديمير زيلينسكي بأنه "عقبة أمام السلام" و"دمية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، كما شدد مرارًا على أن شبه جزيرة القرم "كانت دائمًا جزءًا من روسيا".
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن كيرك لعب دورًا محوريًّا في فوز ترامب بالانتخابات، من خلال تحفيز مشاركة واسعة للشباب في التصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس السلطات الامريكية المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك تشارلي كيرك قناة فوكس نيوز الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناشط تشارلي كيرك جامعة وادي يوتا فلاديمير زيلينسكي شبه جزيرة القرم

الأكثر قراءة

عقوبة الاعتداء على الفرق الرياضية أو الحكام في القانون

أجواء إيجابية وعشاء رائع، ماذا حدث في لقاء ترامب ورئيس وزراء قطر بعد الضربة الإسرائيلية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الخيار ومفاجأة عن الطماطم بسوق الجملة بعد "جنونها"

متلازمة العش الفارغ، مشاعر متناقضة لسكان عقار المندرة المائل بعد قرار إخلائه (صور)

سراج منير، المقامر الذي تسبب في وفاة والده وحكم قراقوش كتب نهايته

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات "البريميرليج" والزمالك ضد المصري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع 20 جنيها في البوري والكابوريا

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads