قال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، اليوم السبت، إن جميع الأدلة المتوافرة لدى السلطات الأمريكية تشير إلى أن المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك تصرَّف بمفرده.



وأوضح كوكس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "كل عنصر من الأدلة المتاحة لدينا حتى الآن يُظهر بوضوح أن القاتل عمل بمفرده"، مشيرًا إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون كراهية المشتبه به لأفكار كيرك وكلماته وأفعاله.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام.



وقال ترامب خلال مقابلة: "بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، مضيفًا: "سلمه شخص مقرب منه جدًّا".



وكان تشارلي كيرك، المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعرَّض لإصابة قاتلة خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا وراءه زوجة وطفلين.



وقد عُرف كيرك بمناهضته لدعم أوكرانيا، ووصفه لفلاديمير زيلينسكي بأنه "عقبة أمام السلام" و"دمية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، كما شدد مرارًا على أن شبه جزيرة القرم "كانت دائمًا جزءًا من روسيا".

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن كيرك لعب دورًا محوريًّا في فوز ترامب بالانتخابات، من خلال تحفيز مشاركة واسعة للشباب في التصويت.

