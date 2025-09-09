مشاركة عدي الدباغ، تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة للاطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا للمباريات المقبلة.

عدي الدباغ يشارك في مران الزمالك

شارك الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، وخضع عدي الدباغ لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات تدريجيًا، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري.

فقرة فنية في مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات استمرار مشاركة محمد حمد، ومحمد فرج، وزياد مدحت، ثلاثي الشباب الذين تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة.

وركز البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.



