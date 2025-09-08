في الظهور الأول، استقبال حافل من لاعبي المصري للوافد الجديد كينجسلي إيدوو (صور)

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الإثنين على أحد ملاعب القاهرة، مشاركة نجمه النيجيري الوافد الجديد كينجسلي إيدوو والذي تم قيده بصفوف الفريق ظهر اليوم.

وكالعادة نال اللاعب استقبالًا حافلًا من زملائه بالفريق قبل أن يخوض تدريباته الفردية والجماعية تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنسور الخضر.

المصري يتعاقد مع المهاجم النيجيري كينجسلي إيدوو لموسمين

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إنهاء التعاقد مع المهاجم النيجيري كينجسلي إيدوو لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري في صفقة انتقال حر.

وقام النيجيري كينجسلي إيدوو لاعب بالتوقيع على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2027/2026.

من هو كينجسلي إيدوو؟

اللاعب كينجسلي إيدوو يبلغ من العمر 29 عامًا، وقد سبق له اللعب في صفوف أندية صن شاين ولوبي ستارز النيجيرين، بالإضافة لأندية الصفاقسي والأفريقي والترجي التونسيين، وكذلك أندية العروبة والعربي الكويتيين، قبل أن يصل به المطاف إلى صفوف فريق وفاق سطيف، حيث لعب تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الحالي للمصري

وسبق اللاعب له تمثيل المنتخب النيجيري الأول.

المصري يقيد كينجسلي بقائمته قبل مواجهة الزمالك

وأتم الجهاز الإداري لفريق النادي المصري إجراءات قيد كينجسلي إيدوو مهاجم الفريق الجديد بقائمة الفريق، بعد وصول البطاقة الدولية للاعب، وقبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

يذكر أنه يحق لأي ناد قيد اي صفقة جديدة طالما انتقال حر، واللاعب غير مرتبط بأي ناد رغم غلق باب القيد.

وانضم اللاعب المصري في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه ولم يتم قيده بأي فريق.

ونشر المصري فيديو تقديميا للاعب.

وعلق: "أهلا بك في مدينة النسور.. كينجسلي إيدوو مصراوي.

وتم التعاقد مع اللاعب بناء على طلب نبيل الكوكى المدير الفني للمصري ومدربه السابق فى صفوف وفاق سطيف الجزائرى عقب انتهاء عقده.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

