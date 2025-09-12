الجمعة 12 سبتمبر 2025
رياضة

في الجنة يا بوب، جماهير الإسماعيلي تحيي ذكرى إيهاب جلال خلال مباراة زد

إيهاب جلال
إيهاب جلال

حرصت جماهير النادي الإسماعيلي على إحياء ذكرى رحيل الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق للفريق، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام زد في الدوري الممتاز.

ورفعت الجماهير لافتة كبيرة تحمل صورة الراحل، وكتبت عليها عبارة: "في الجنة يا بوب"، في لفتة وفاء وتقدير لمسيرته وعطائه مع النادي.

ويستضيف فريق زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني نظيره الإسماعيلي اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد القاهرة الدولي باليوم الأول لمباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد مزيكا.

خط الدفاع: أحمد طارق، أحمد فتحي كاستيلو، محمد ربيعة، أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: أحمد الصغيري، مصطفى سعد، بيتر زيلو موتوموسي، محمود صابر، عبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: عمر القط، عبد الله محمد، محمد عمار، محمد إيهاب.

خط الوسط: إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، محمد عبد السميع، نادر فرج.

خط الهجوم: أنور عبد السلام.

موقف الإسماعيلي وزد في الدوري 

ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة ورصيده 4 نقاط  يحتل بها المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يملك فريق زد  صاحب الأرض 6 نقاط ويحتل المركز الحادى عشر في جدول الترتيب.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة زد ضد الإسماعيلي في الجولة السادسة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

حكام مباراة زد ضد الإسماعيلي

 محمد العتباني (حكمًا للساحة)، عماد العقاد ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين)، أحمد شهود (حكمًا رابعًا)، الدولي عمرو الشناوي وهاني خيري (تقنية الفيديو).

