أهلي جدة يتعادل مع الاتفاق سلبيا في الدوري السعودي

انتهت مباراة أهلي جدة مع نظيره الاتفاق بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق الاتفاق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

تشكيل أهلي جدة أمام الاتفاق

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - زكريا هوساوي

خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني - إنزو ميلوت

خط الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - جالينو



موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم في الدوري السعودي

وانطلقت مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة الساعة 6:25 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب إيجو معقل الاتفاق.

