أخبار الحوادث اليوم: حبس رضا عبد العال لرفضه دفع 1.7 مليون جنيه لقناة النهار.. إنقاذ 23 طفلا من التسول بالقاهرة والجيزة.. مقتل مسن على يد أحد أقاربه بقنا

قررت محكمة جنح التجمع الخامس، معاقبة رضا عبد العال اللاعب السابق والمحلل الرياضي، بالحبس 3 سنوات في قضية رفض سداد مبلغ مليون و700 ألف جنيه لشبكة قنوات النهار.

لقى مزارع خمسيني مصرعه، اليوم الخميس، بطعنات آلة حادة مطواة على يد أحد أقاربه، في جزيرة مطيرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص.

قررت جهات التحقيق المختصة بالشيخ زايد، استدعاء البلوجر أدهم سنجر، لسماع أقواله في واقعة الاعتداء عليه بالسب والقذف وسبه بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتحميله ركاب أكثر من المقرر وعدم التزامه بالتعريفة المقررة ببنى سويف.

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين، في حادث التصادم الذي وقع اليوم على طريق كفر شكر – بنها القليوبية أمام عزبة أبو فرج، تجاه مدينة بنها، وذلك إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بواجهة أحد المحال بمنطقة دار السلام، وتبين حدوث نشوب مشادة كلامية بين صاحب محل هواتف محمولة وعاطل.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شقيقين بتهمة التعدي على صاحب مغسلة سيارات بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابته وذلك بسبب خلافات حول الجيرة في الإسكندرية.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتورطين بمشاجرة شهدتها منطقة الأهرام بالجيزة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة الأهالي من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة، والتعدي على قائد مركبة "توك توك" باستخدام سلاح أبيض وكلب.

اختارت وزارة الداخلية محافظة الفيوم لاستضافة الملتقى الثامن لمبادرة "الجيل الجديد"، برعاية رئيس الجمهورية، ضمن خطتها لبناء أجيال جديدة واعية ثقافيًا وفكريًا، تؤمن بقيم المواطنة والانتماء.

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة 20 متهمًا لارتكابهم جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل.

تنظر محكمة أكتوبر أولى جلسات استئناف المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات على حكم حبسهم 4 سنوات، وذلك بجلسة 24 سبتمبر المقبل.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة مفوضين، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

قررت محكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس التيك توكر مداهم، بتهمة غسل مبالغ مالية بلغت نحو 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في إنقاذ 23 طفلًا من المعرضين للخطر، بعد ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في شوارع محافظتي القاهرة والجيزة.

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في كشف نشاط مشبوه تديره إحدى السيدات بمنطقة المعادي، بعدما استغلت نادٍ صحي "بدون ترخيص" في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

