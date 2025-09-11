قررت جهات التحقيق المختصة بالشيخ زايد، استدعاء البلوجر أدهم سنجر، لسماع أقواله في واقعة الاعتداء عليه بالسب والقذف وسبه بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة.

نشر البلوجر أدهم سنجر، فيديو توضيحيا، حول واقعة السب والاعتداء التي تعرض لها، ونشر فيديو يوثقها قبل أيام، حيث كشف أن الشخص المسن الظاهر في الفيديو صدم سيارته خلال تواجده في مدينة الشيخ زايد، قبل أن يترجل من سيارته ويوجه له وابلا من الشتائم.

ولفت إلى أنه بمجرد اعتداء المسن الظاهر في الفيديو عليه، توجه إلى سيارته ولاذ بالفرار، ليتوجه بعدها إلى قسم أول الشيخ زايد لتحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.