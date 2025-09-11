الجمعة 12 سبتمبر 2025
مقتل مسن على يد أحد أقاربه في قنا

مقتل مسن على يد أحد أقاربه في قنا

لقي مزارع خمسيني مصرعه، اليوم الخميس، بطعنات آلة حادة مطواة على يد أحد أقاربه، في جزيرة مطيرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع مزارع بطعنات مطواة على يد أحد أقاربه في جزيرة مطيرة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع شخص يبلغ من العمر 57 عامًا، بطعنات آلة حادة مطواة على يد أحد أقاربه في جزيرة مطيرة مركز قوص، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

