وفد هندي يضم 22 شركة يزور المعرض الدائم للمسبوكات في شبرا الخيمة

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ومعهد مصنعي المسبوكات الهندي (IMTMA)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة المسبوكات، وتبادل الخبرات والتقنيات وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين الجانبين.

وفد هندي يضم 22 شركة يزور المعرض الدائم للمسبوكات ويعرب عن إعجابه بالمستوى الصناعي المصري

وأكد الدكتور مهندس عمر عبد العزيز، رئيس الشعبة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لزيادة فرص التعاون المصري الهندي، مشيرًا إلى إمكانية إقامة تحالفات صناعية مشتركة تستهدف الأسواق الأفريقية والأوروبية.

من جانبه، وصف مو ثوكومار، رئيس الوفد الهندي وأمين صندوق المعهد، الزيارة بأنها "مثمرة للغاية"، موضحًا أن الهند، ثاني أكبر منتج للمسبوكات عالميًا، تتطلع لزيادة حصتها من الإنتاج العالمي إلى ما بين 10 و15% خلال العام المقبل، وتعتبر مصر شريكًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف.

وفي إطار برنامج الزيارة، نظمت الشعبة جولة للوفد داخل المعرض الدائم لمسبوكات المعادن بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الذي يضم منتجات أكثر من 15 شركة مصرية. وأعرب أعضاء الوفد، الذي ضم ممثلين عن 22 شركة، عن إعجابهم الكبير بمستوى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي وصلت إليه مصر في هذا القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.