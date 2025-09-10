الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد هندي يضم 22 شركة يزور المعرض الدائم للمسبوكات في شبرا الخيمة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال اللقاء،فيتو

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ومعهد مصنعي المسبوكات الهندي (IMTMA)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة المسبوكات، وتبادل الخبرات والتقنيات وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين الجانبين.

محافظ القليوبية يبحث مع رئيس هيئة تعليم الكبار آليات تنفيذ برامج محو الأمية

محافظ القليوبية يأمر بنقل مصاب حريق بنها لاستكمال علاجه بمركز متخصص

وفد هندي يضم 22 شركة يزور المعرض الدائم للمسبوكات ويعرب عن إعجابه بالمستوى الصناعي المصري

وأكد الدكتور مهندس عمر عبد العزيز، رئيس الشعبة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لزيادة فرص التعاون المصري الهندي، مشيرًا إلى إمكانية إقامة تحالفات صناعية مشتركة تستهدف الأسواق الأفريقية والأوروبية.

من جانبه، وصف مو ثوكومار، رئيس الوفد الهندي وأمين صندوق المعهد، الزيارة بأنها "مثمرة للغاية"، موضحًا أن الهند، ثاني أكبر منتج للمسبوكات عالميًا، تتطلع لزيادة حصتها من الإنتاج العالمي إلى ما بين 10 و15% خلال العام المقبل، وتعتبر مصر شريكًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف.

وفي إطار برنامج الزيارة، نظمت الشعبة جولة للوفد داخل المعرض الدائم لمسبوكات المعادن بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الذي يضم منتجات أكثر من 15 شركة مصرية. وأعرب أعضاء الوفد، الذي ضم ممثلين عن 22 شركة، عن إعجابهم الكبير بمستوى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي وصلت إليه مصر في هذا القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظ القليوبية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات غرفة الصناعات المعدنية

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع الخطيب مع مؤسسة الأهلي المجتمعية

محافظ القليوبية يبحث مع رئيس هيئة تعليم الكبار آليات تنفيذ برامج محو الأمية

احتفالا بعيد الفلاح، محافظ القليوبية يدشن لقاءً أسبوعيا مع المزارعين

المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بمقاومة السلطات في القليوبية

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads