حوادث

القبض على شقيقين بتهمة التعدي على صاحب مغسلة سيارات بالإسكندرية (فيديو)

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شقيقين بتهمة التعدي على صاحب مغسلة سيارات بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابته وذلك بسبب خلافات حول الجيرة في الإسكندرية.

 

فيديو تعدى شخصين بالاسلحة على صاحب مغسلة سيارات بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدي بالضرب على آخر بإستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 سبتمبر الجاري تلقي قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال (مالك مغسلة سيارات "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم  - مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم)، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين (شقيقان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة قاما على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته المنوه عنها.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض "المستخدمتان فى التعدى")، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

