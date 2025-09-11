نفذوا 17 عملية، حبس شخصين بتهمة سرقة الهواتف بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة وارتكاب 17 واقعة فى الإسكندرية.

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بقيام شخصين بتشميل فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من المعلومات، وتبين من صحتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بالإسكندرية لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مضيفين بارتكاب 17 واقعة، وتم ضبط كافة المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

