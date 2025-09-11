الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نفذوا 17 عملية، حبس شخصين بتهمة سرقة الهواتف بالإسكندرية

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة وارتكاب 17 واقعة فى الإسكندرية.

 

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بقيام شخصين بتشميل فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من المعلومات، وتبين من صحتها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بالإسكندرية لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مضيفين  بارتكاب 17 واقعة، وتم ضبط كافة المسروقات.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية عصابة سرقة الهواتف المحمولة الاسكندرية

مواد متعلقة

السيطرة على حريق شقة سكنية في الإسكندرية دون إصابات

بداخلها مشغولات ذهبية، القبض على سائق سرق 9 حقائب من أجنبيتين بالتجمع

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads