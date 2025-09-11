حبس رضا عبد العال لرفضه دفع 1.7 مليون جنيه لصالح قناة النهار

قررت محكمة جنح التجمع الخامس، معاقبة رضا عبد العال اللاعب السابق والمحلل الرياضي، بالحبس 3 سنوات في قضية رفض سداد مبلغ مليون و700 ألف جنيه لشبكة قنوات النهار.

وأكد المحامي جلال محمد جلال، الممثل القانوني للشركة المالكة لشبكة قنوات النهار، أن الحكم جاء بعد رفض عبد العال سداد مستحقات مالية قدرها مليون و700 ألف جنيه، وفقًا لقرار صادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

جدير بالذكر أن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر حكما في الدعوى رقم 1401 لسنة 2020، والذي قضى بإلزام عبد العال بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالقناة، حيث انضم وتعاقد رضا عبد العال مع قناة النهار للظهور كمحلل رياضي، ولكنه تعاقد مع قناة أخرى لتقديم أحد البرامج الرياضية الأخرى دون إخطار وموافقة القناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.