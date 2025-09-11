القبض على سائق ميكروباص لقيادته تحت تأثير المواد المخدرة ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتحميله ركاب أكثر من المقرر وعدم التزامه بالتعريفة المقررة ببنى سويف.

فيديو قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة ببني سويف

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة " سارية التراخيص"، وقائدها وقت ارتكاب الواقعة ("لايحمل رخصة قيادة").

وبمواجهته اعترف بقيامه بتحميل ركاب أكثر من العدد المقرر وحصوله على أجرة أكبر من التعريفة المقررة، وأنكر قيادته تحت تأثير المواد المخدرة.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.. وتم إجراء تحليل للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة وتبين سلبية العينة.



