الخميس 11 سبتمبر 2025
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين، في حادث التصادم الذي وقع اليوم على طريق كفر شكر – بنها القليوبية  أمام عزبة أبو فرج، تجاه مدينة بنها، وذلك إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج اللازم، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية إلى موقع الحادث، وتمكنت إدارة المرور من رفع آثاره وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما بدأت مديرية أمن القليوبية التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها.

