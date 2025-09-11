لقي شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين، في حادث التصادم الذي وقع اليوم على طريق كفر شكر – بنها القليوبية أمام عزبة أبو فرج، تجاه مدينة بنها، وذلك إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل.

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج اللازم، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية إلى موقع الحادث، وتمكنت إدارة المرور من رفع آثاره وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما بدأت مديرية أمن القليوبية التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.