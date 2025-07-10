رحلة التضخم خلال الـ6 أشهر الأولى من 2025.. المعدل السنوي يسجل 14.4% في يونيو.. وهذه أسباب زيادة مؤشر أسعار المستهلكين

يعرف التضخم بأنه التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة. فهو يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

خفض مستويات التضخم

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

ونرصد من خلال هذا التقرير رحلة التضخم فى مصر خلال الـ 5 شهور من العام الحالى 2025 :

جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.

ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%) مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).

وأشار التقرير الى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%).

وارتفعت اسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)،، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%).

وارتفعت أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024.

جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025 إلى 12.5%

وبالنسبة لشهر فبراير، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابـــل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.

وترجع أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة (-8.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%)، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.0%).

وأشار التقرير الى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.7%).

وارتفعت اسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%).

وارتفعت اسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (10.7%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (3.7%).

وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.4%) لشهر فبراير 2025 مقابل (1.6%) شهـر يناير 2025.

جهاز الإحصاء: معدل التضخم الشهرى يسجل 1.5% لشهر مارس 2025

وفيما يخص معدل التضخم خلال شهر مارس، فإن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 250.6 نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره 1.5% عن شهر فبراير 2025.

وترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%).

وارتفعت أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%).

وارتفعت أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (1.8%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل الماضي بمعدل 1.3%

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أنه سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 253.8 نقطة خلال شهر أبريل 2025، مرتفعًا بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدد من المجموعات، أبرزها:الحبوب والخبز (0.5%)، الأسماك والمأكولات البحرية (1.7%)، الخضروات (1.2%)، السكر والأغذية السكرية (0.4%)، البن والشاي والكاكاو (0.4%)، الأقمشة (0.4%)، الملابس الجاهزة (2.0%)، الأحذية (0.5%)، الإيجار الفعلي للمسكن (1.1%)، المياه والخدمات المتنوعة للمسكن (0.3%).

كما ارتفعت الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (6.7%)، المفروشات المنزلية (0.9%)، الأجهزة المنزلية (1.2%)، السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل (1.2%)، المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية (11.4%)، خدمات العيادات الخارجية (2.1%)، شراء المركبات (1.3%)، النقل الخاص (8.6%)، خدمات النقل (8.2%)، خدمات البريد (5.7%)، الخدمات الثقافية والترفيهية (15.6%)، الوجبات الجاهزة (4.2%)، خدمات الفنادق (1.5%)، العناية الشخصية (2.4%)، الأمتعة الشخصية (4.3%).

المجموعات التي شهدت انخفاضًا:



في المقابل، انخفضت أسعار بعض المجموعات، منها: اللحوم والدواجن (-3.5%)، الألبان والجبن والبيض (-0.6%)، الزيوت والدهون (-0.1%)، الفاكهة (-5.1%).

كما ثبتت أسعار مجموعات: المشروبات الكحولية، الدخان، خدمات الهاتف والفاكس، الرحلات السياحية المنظمة.

فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في أبريل 2025 مقابل 13.1% في مارس 2025.

«الإحصاء»: زيادة معدل التضخم السنوى لـ 16.5% خلال مايو

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل التضخم السنوى ليصل إلى 16.5٪ خلال مايو؛ مقابل 13.5٪ خلال العام الماضى بينما سجل التضخم الشهرى زيادة بمعدل نحو 1.8٪.

وأرجع الجهاز أهم أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1٪) ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2٪) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4٪) ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2٪) ومجموعة الفاكهة بنسبة (13.4٪) ومجموعة الخضراوات بنسبة (2.1٪) ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2٪) ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3٪) ومجموعة الأقمشة بنسبة (1.7٪) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9٪)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.2٪).

وسجل معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية (16.5٪) لشهر مايو 2025 مقابل (13.5٪) لشهر إبريل 2025.

معدل التضخم الشهري (-0.1%) لشهر يونيو 2025

أكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (258.1) نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2025.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).

انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)

ولفت الإحصاء إلى معدل التضخم الشهرى عن يونيو يرجع إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية



وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.4%) لشهر يونيو 2025 مقابل (16.5%) عن شهر مايو 2025.

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