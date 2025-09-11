وزير الاستثمار يقرر فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

قرر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إصدار قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت).

وتنص المادة الأولى من القرار، على أن تخضع الواردات من المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت)، المدرجة تحت البند الجمركي (7207) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على ألا تقل عن 4613 جنيها مصريا للطن.

ويأتي هذا القرار في خطوة تستهدف حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

