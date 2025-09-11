ارتفاع التضخم في أمريكا إلى 2.9% خلال أغسطس

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أغسطس، وفقا لبيانات حكومية جديدة صدرت اليوم الخميس، بينما يظل المستثمرون في حالة ترقب لمعرفة مدى تأثير رسوم الرئيس ترامب الجمركية على تكاليف المستهلكين.

أظهرت أحدث بيانات من مكتب إحصاءات العمل أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 2.9% خلال العام المنتهي في أغسطس، مقارنة بـ 2.7% في يوليو، ما يشير إلى أن ارتفاع تضخم السلع لم يعد يعوض بتراجع تضخم الخدمات.

