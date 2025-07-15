"إي إف چي هيرميس" تقدم الخدمات الاستشارية لـ"نسما وشركاهم" في صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على "اليسر للمقاولات"

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي إف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد أتم بنجاح دوره كمستشار مالي أوحد لشركة "نسما وشركاهم"، الشركة الرائدة في حلول المشاريع المتكاملة في المملكة العربية السعودية، في صفقة الاستحواذ على شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" (AYTB)، وهي من أبرز مزودي الخدمات الصناعية في المملكة.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الوحيد لطرف الشراء في هذه الصفقة.



وفي تعليق له على الصفقة، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA: “تعكس هذه الصفقة متانة وعمق القطاع الصناعي السعودي، وتؤكد التزامنا بتمكين الكيانات الوطنية المحورية التي تسهم بفعالية في مسيرة التحول في المملكة. ونحن فخورون بمساندتنا لشركة نسما وشركاهم في هذا الإنجاز الهام، وسنواصل تقديم خدماتنا الاستشارية التي تخلق قيمة حقيقية، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بالتوطين والتنويع والنمو المستدام”.



ومن جانبه، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس: “نفخر بدورنا في دعم شركة نسما وشركاهم في تنفيذ هذه الصفقة الاستراتيجية التي تبرهن على التزامنا المتواصل بتقديم خدماتنا الاستشارية لرواد النمو الإقليمي، وتمكينهم من التوسع والتحول والمساهمة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية. وتمثل هذه الصفقة خطوة محورية في مسيرة تطور شركة نسما وشركاهم، كما تعزز من قدرتها على تقديم خدمات عالية القيمة في مختلف مراحل إدارة الأصول”.

تتمتع شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" بخبرة متخصصة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالات التشغيل والصيانة والتصنيع والخدمات الصناعية الحيوية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة. وستواصل الشركة عملها ككيان مستقل ضمن مجموعة "نسما وشركاهم"، مع الحفاظ على هيكلها التنظيمي وهويتها المؤسسية واستقلاليتها التشغيلية.

حلول المشاريع المتكاملة في المملكة العربية السعودية

مجموعة نسما وشركاهم هي المزود الرائد لحلول المشاريع المتكاملة في المملكة العربية السعودية. وبفضل إرثها العريق في قطاع المقاولات، توسعت المجموعة محليًا من خلال خدماتها في المقاولات والخدمات الصناعية، وعالميًا عبر شركتها التابعة المملوكة بالكامل "كنت"، الرائدة في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع.

ما بدأ في عام 1981 كشركة مقاولات تهدف إلى تلبية متطلبات الاقتصاد الناشئ في المملكة التي كانت تشهد نموًا متسارعًا، تحول اليوم إلى مجموعة متنوعة تقدم خدمات شاملة وموثوقة ومبتكرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمباني، وتشمل خدمات الاستشارات، والهندسة، والإنشاء، والتشغيل التجريبي، والتشغيل، والصيانة.

ملكية المجموعة تعود بشكل مشترك إلى شركة نسما للمقاولات المحدودة، وشركة التركي القابضة، وشركة روابي القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) وتلتزم المجموعة بشكل راسخ برؤية المملكة 2030 ودفع عجلة التحول الوطني من خلال الابتكار المستمر، وبناء القدرات الاستراتيجية، والسعي الدائم نحو تحقيق نمو مستدام.

ومنذ بداية العام، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في خمس صفقات دمج واستحواذ، وست صفقات في سوق المال على مستوى المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في كل من مصر، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية

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