تقرير حديث: مستخدمو نظامي ويندوز ولينكس يواجهون ارتفاعا بهجمات برمجيات الاستغلال

كشف تقرير حديث أن عدد مستخدمي نظامي ويندوز (Windows) ولينكس (Linux) الذين أصيبوا بهجمات برمجيات الاستغلال خلال النصف الأول لعام 2025 زاد مقارنة بعام 2024.

كما زاد العدد الإجمالي للثغرات الأمنية المسجلة في النصف الأول من عام 2025، وفقًا لموقع cve.org، مقارنة بالفترات السابقة، حيث استخدم المهاجمون برمجيات الاستغلال بنشاط للوصول إلى أنظمة المستخدمين.

برمجيات الاستغلال الخبيثة

تعرف برمجيات الاستغلال (exploit) بأنها من أنواع البرمجيات الخبيثة، ويستخدمها المجرمون السيبرانيون لاستغلال مكامن الخلل البرمجي (bug) أو الثغرات الأمنية في تطبيق أو نظام تشغيل بغرض الاختراق والوصول غير المصرح به إلى الأنظمة.

ويشير بحث من كاسبرسكي إلى أنّ نسبة هجمات برمجيات الاستغلال التي استهدفت الثغرات الأمنية الحرجة في أنظمة التشغيل اقتربت من 64% خلال الربع الثاني لعام 2025 (أي بزيادة عن نسبة 48% المسجلة في الربع الأول لعام 2025)، تليها التطبيقات الخارجية (29%) ومتصفحات الإنترنت (7%).

وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في عدد مستخدمي نظام لينكس الذين واجهوا هجمات برمجيات الاستغلال مقارنة بالعام السابق (2024).

فشهد الربع الثاني لعام 2025 زيادة في عدد هؤلاء المستخدمين بأكثر من 50 نقطة مقارنة بالربع الثاني لعام 2024، أما أرقام الربع الأول لعام 2025 فكانت أعلى بضعفين تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل سجّل الربعان الأول والثاني لعام 2025 تصاعدًا كبيرًا في عدد مستخدمي نظام ويندوز الذين تعرضوا إلى هجمات برمجيات الاستغلال؛ إذ ازدادت نسبتهم بأكثر من 25 نقطة خلال الربع الأول لعام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وازدادت بنحو 8 نقاط خلال الربع الثاني لعام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

واستغل المهاجمون في شن هجمات التهديدات المتقدمة المستمرة، ثغرات أمنية عديدة أبرزها ثغرات اليوم صفر الجديدة، وثغرات أمنية معروفة سابقًا. وكان المهاجمون يستغلون هذه الثغرات غالبًا للوصول إلى النظام وتعزيز صلاحياتهم.

أكد ألكسندر كوليسنيكوف خبير الأمن السيبراني لدى كاسبرسكي يتزايد اعتماد المهاجمين على أساليب متنوعة لتعزيز صلاحياتهم واستغلال الثغرات الأمنية في الأنظمة الرقمية.

وبات ضروريًا الاهتمام بمعالجة الثغرات الأمنية المعروفة واستخدام برامج أمنية للحد من تأثيرات برمجيات الاستغلال، لا سيما في ظل الازدياد المتواصل للثغرات الأمنية.

وينبغي لمسؤولي أمن المعلومات مكافحة عواقب هذه الهجمات بالبحث عن برمجيات التحكم والسيطرة التي يستخدمها المهاجمون في الأنظمة المخترقة وإبطالها».

ارتفاع الثغرات الأمنية

في هذا الصدد أشارت بيانات موقع إلى ارتفاع ملموس في عدد الثغرات الأمنية الحرجة والثغرات الأمنية الشائعة (CVEs) خلال النصف الأول لعام 2025.

فكانت تُسجل قرابة 2,600 ثغرة أمنية شائعة شهريًا في مطلع عام 2024، ثم واصل هذا العدد زيادته طوال شهور العام.

وإذا قارنا هذه البيانات مع العام الحالي، فنجد أنه سجلت خلاله نحو 4,000 ثغرة أمنية شائعة شهريًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.