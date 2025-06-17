أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الفراخ اليوم.. تراجع سعر جرام الذهب في ختام التعاملات..البورصة تخسر 30 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع.. ونجيب ساويرس: لا توجد أزمة في الدولار

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 15 جنيها فى ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، واندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5500 جنيهًا “ للبيع ”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4810 جنيهًا “ للبيع ”.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 4120 جنيهًا “ للبيع ”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38520 جنيها.



نجيب ساويرس: لا توجد أزمة في الدولار

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: أن سعر الدولار مستقر في مصر ولا توجد أي أزمات في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يُظهر مؤشرات إيجابية رغم التحديات، وذلك بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، وتنامي نشاط القطاع الخاص.

وقال ساويرس في تصريحات لقناة “العربية بيزنس”:"الوضع الاقتصادي جيد، ولا توجد أزمة راهنة في سوق الصرف، بفضل عوائد السياحة القوية، وتحسن الميزان التجاري نتيجة نمو الصادرات"



وأوضح أن هذا التحسن انعكس على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، وهو مؤشر مهم على نجاح السياسات النقدية الأخيرة.





رغم التفاؤل، حذر ساويرس من أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على سداد الديون المستحقة حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أي تأخر أو تعثر في السداد قد يُحدث ضغوطًا على سعر صرف الجنيه.

وأضاف:"يجب وضع خطة واضحة لسداد القروض، حتى لا تتأثر الثقة في الاقتصاد المصري أو قيمة العملة المحلية"

وفي سياق حديثه عن العملات العالمية، أوضح ساويرس أن اليورو لا يُعد منافسًا حقيقيًا للدولار في الوقت الراهن، الفرنك السويسري يظل الخيار الأفضل لمن يسعى إلى التحوط ضد تقلبات الأسواق.



نجيب ساويرس: الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خطأ استراتيجي

حذر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس من الاعتماد على الغاز الإسرائيلي كمصدر رئيسي للطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحمل أبعادًا سياسية خطيرة، قد تؤثر مباشرة على الاقتصاد المصري وقطاع الزراعة تحديدًا.

وفي تصريحاته لقناة العربية Business، قال ساويرس: "الغاز الإسرائيلي غاز سياسي في المقام الأول، ولا يصح أن نعتمد عليه كمصدر أساسي، لأنه معرض للانقطاع في أي لحظة إذا ساءت العلاقات أو تصاعدت التوترات، كما يحدث الآن."

وأعرب ساويرس عن قلقه من قطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة، مؤكدًا أن ذلك يخلق سلسلة من الأزمات، تبدأ بتوقف الإنتاج في مصانع الأسمدة، وتضرر الفلاح المصري بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وانخفاض الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، تراجع صادرات المنتجات الزراعية.

وقال “ساويرس”:"لما مصانع الأسمدة تتوقف، الفلاح بيقع في مشكلة، وده بيأثر على الأمن الغذائي والصادرات معًا".

ودعا ساويرس الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في سياسات الطاقة طويلة المدى بعد أزمة الغاز الإسرائيلية، مشددًا على أهمية تنويع مصادر الطاقة، وتطوير بدائل داخلية مستدامة بعيدًا عن التبعية السياسية.

وأكد:"كان لازم من البداية نحط خطة تمنع تكرار الأزمات، ونقلل من اعتمادنا على مصادر خارجية غير مضمونة."





جمعية مستثمري العاشر من رمضان تعلن دعم المنتجات لمواجهة الأزمات العالمية



في إطار سعيها لتوفير منتجات المصانع المختلفة وبأسعار مناسبة لمواجهة الأزمات التي قد تنتج عن الحرب الجارية حاليًا في منطقة الأوسط عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا هامًا للجنة المعارض مع أصحاب المصانع المشاركين في معرض منتجات المدينة ( tenth hubt ) بهدف تقديم الدعم الكامل للمستهلكين على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور وائل أبو السعود رئيس لجنة المعارض أهمية الدور الذي سيقوم به المعرض من تقديم خدماته لأبناء المدينة والمناطق المجاورة وتخفيف العبأ على المواطنين في ظل الظروف التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط من صراعات قد تطول الاقتصاد الوطني.

وأضاف أيمن رضا الأمين العام للجمعية أن المعرض يضم 64 وحدة مخصصة للصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات النسيجية والهندسية والبلاستيكية والملابس الجاهزة وغيرها من الاحتياجات التى يطلبها المواطن.

وأشار إلى أن الجمعية اتفقت مع كبرى شركات تنظيم المعارض لتنشيط المعرض الكبرى لتسويق منتجات المصانع حتى يتزايد الإقبال عليه، موضحًا، أن المعرض يبيع بأقل من أسعار السوق بنحو 20% فى ظل رفع التجار أسعار جميع السلع.

وأوضح، أن المعرض يوفر بيئة عرض ومناطق للاجتماعات الثنائية للمصنعين، فضلًا عن توفير منطقة ترفيه وتسويق لجمهور مدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة، ويستهدف توفير فرص للتعاون الدولى من خلال دعوة ضيوف من خارج مصر.



وأضاف أنه تمت مخاطبة العديد من البنوك لإنشاء وحدات لماكينات الـ AT M.

حضر الاجتماع الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية وعدد كبير من المستثمرين.

ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدخل المدينة الصناعية، لطرح منتجات المصانع بسعر التكلفة أمام المواطنين.

الفيدرالي الأمريكي يجتمع وسط ضغوط التضخم وتوترات الشرق الأوسط



يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، ما أعاد المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع استمرار التوترات الناتجة عن السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي تثير القلق بشأن ضغوط تضخمية محتملة.

من المتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50% عند اختتام اجتماعه يوم الأربعاء، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر.

يُنتظر أن يكرر البنك المركزي موقفه الحذر، مع تقديم إشارات محدودة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، في ظل التأثير غير المؤكد للسياسات التجارية والمالية التي تتبناها إدارة ترامب على التضخم والنمو الاقتصادي.

100 ألف جنيه تراجعا في أسعار السيارات الكورية



سيارات KGM… شهدت السيارات الكورية في السوق المصري تراجع في أسعارها يصل نحو 100 الف جنيه، وشمل سيارات KGM توريس الكورية 2025، وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم القوة الشرائية للمستهلك وتوسيع قاعدة عملائها في سوق السيارات متعددة الاستخدامات SUV.

واخطر الوكيل المحلي للعلامة الكورية كافة الموزعين والتجار باسعار السيارات خلال شهر يونيو داخل المعارض المصرية، ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الاولي Comfort إلى 1,575,000 جنيه بدلًا من 1,675,000 جنيه،

ويصل سعر الفئه الثانيه Advance إلى 1,699,000 جنيه بدلًا من 1,799,000 جنيه.

كما تم تقليص سعر فئة Premium إلى 1,849,000 جنيه، وسعر فئة Luxury إلى 1,990,000 جنيه. أما الفئة الأعلى تجهيزًا، Adventure 4×4، فقد انخفض سعرها إلى 2,090,000 جنيه بعد أن كانت تُعرض بسعر 2,190,000 جنيه.



وفي ذات السياق المتصل، علق أحمد أبو خف، خبير سيارات العضو المنتدب لسيارات الكورية في مصر، إن تراجع الاسعار في الوقت الحالي، يعتبر حلول ذكية تناسب السوق المصري وتلبي تطلعات المصريين في اقتناء السيارات، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. طراز KGM توريس يجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، ويمنح السائق تجربة قيادة متكاملة وآمنة.



وتُعد "توريس" من أبرز طرازات KGM التي تلقى رواجًا عالميًا، بفضل تصميمها الجريء، ومساحتها الداخلية الرحبة، وتجهيزاتها التكنولوجية التي تشمل نظام ترفيهي متطور، دخول ذكي، ونظم أمان متقدمة. وتتميز فئة Adventure 4×4 بقدرات دفع رباعي تناسب الاستخدام على الطرق الوعرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق المغامرات والقيادة الحرة.



البورصة تخسر 30 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات.

وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة.





انخفاض أسعار الفراخ اليوم



أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 84.8 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.8 جنيها للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء 71 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.





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