الإحصاء: 11.1% ارتفاعًا في الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليارات دولار خلال أول 5 شهور من عام 2025 مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بزيادة بلعت حوالي 900 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 28.3 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2025 مقابل 24.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بزيادة بلغت 3.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 37.3 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2025 مقابل 33 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 12.9%.

إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيرادًا من مصر

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيرادًا من مصر خلال أول 5 شهور من عام 2025؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.6 مليار دولار، يليها تركيا في المرتبة الثانية 1.4 مليار دولار، ثم السعودية 1.3 مليار دولار، ثم أمريكا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 653.4 مليون دولار، ثم روسيا 504.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 495.6 مليون دولار، ثم فرنسا 464 مليون دولار، ثم البرازيل 462.5 مليون دولار، وأخيرًا الهند 359 مليون دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديرًا لمصر خلال أول 5 شهور من عام 2025؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.2 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 4.5 مليار دولار، ثم السعودية 3.2 مليار دولار، ثم روسيا 2.2 مليار دولار، ثم ألمانيا 1.7 مليار دولار، ثم البرازيل 1.6 مليار دولار، ثم تركيا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، وأخيرًا إندونيسيا 676.4 مليون دولار.

