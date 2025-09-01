الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: 11.1% ارتفاعًا في الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليارات دولار خلال أول 5 شهور من عام 2025 مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بزيادة بلعت حوالي 900 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 28.3 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2025 مقابل 24.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بزيادة بلغت 3.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.

 

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 37.3 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2025 مقابل 33 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 12.9%.

 إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيرادًا من مصر 

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيرادًا من مصر خلال أول 5 شهور من عام 2025؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.6 مليار دولار، يليها تركيا في المرتبة الثانية 1.4 مليار دولار، ثم السعودية 1.3 مليار دولار، ثم أمريكا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 653.4 مليون دولار، ثم روسيا 504.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 495.6 مليون دولار، ثم فرنسا 464 مليون دولار، ثم البرازيل 462.5 مليون دولار، وأخيرًا الهند 359 مليون دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديرًا لمصر خلال أول 5 شهور من عام 2025؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.2 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 4.5 مليار دولار، ثم السعودية 3.2 مليار دولار، ثم روسيا 2.2 مليار دولار، ثم ألمانيا 1.7 مليار دولار، ثم البرازيل 1.6 مليار دولار، ثم تركيا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، وأخيرًا إندونيسيا 676.4 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين مجموعة العشرين والإحصــاء

الأكثر قراءة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

مكتسبات واضحة بقانون العمل الجديد، هذه حقوقك تعرف عليها

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

ثاني أعلى قيمة، خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads