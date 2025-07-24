الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي التركي يقرر خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس بعد تباطؤ التضخم

البنك المركزي التركي،
البنك المركزي التركي، فيتو

قرر البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة ليصل إلى 43%، في خطوة خالفت توقعات قدرت خفضا أكثر تحفظ إلى 43.5%.

يُعد هذا أول خفض للفائدة منذ مارس الماضي، ويعكس تحولا في السياسة النقدية بعدما أبقى المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 46% في قراره خلال الشهر الماضي.

كبح التضخم في تركيا

ويأتي ذلك القرار بعدما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن أسعار المستهلكين ارتفعت 35.1% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ35.4% في مايو.

كما تعززت الدعوات لخفض الفائدة الشهر الماضي، بعدما قررت المحكمة تأجيل قضية حساسة يتابعها المستثمرون عن كثب، وتنطوي على احتمال إقصاء زعيم المعارضة الرئيسي أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفائدة سعر الفائدة البنك المركزي التركي التضخم هيئة الإحصاء التركية أردوغان

مواد متعلقة

المركزي التركي يثبت توقعات التضخم لنهاية العام عند 24%

البنك المركزي التركي يقرر خفض سعر الفائدة إلى 42.5%

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

مقطع بشع، شاحنة تحطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

معركة راغب علامة ومصطفى كامل إلى أين؟ شقيق المطرب اللبناني يفجر مفاجأة لـ"فيتو"

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

تنسيق الجامعات 2025، ارتفاع عدد المسجلين لأداء اختبارات القدرات إلى 87 ألف طالب

أرقام كارثية لـ آدم وناس قبل انتقاله للزمالك

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

مصدر بالزمالك يكشف كواليس مفاوضات ضم شادي ماهر

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بقطع صلة الرحم

متى يكون صيام يوم الخميس واجبًا في غير الفريضة؟

المزيد
الجريدة الرسمية