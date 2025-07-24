المركزي التركي يقرر خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس بعد تباطؤ التضخم

قرر البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة ليصل إلى 43%، في خطوة خالفت توقعات قدرت خفضا أكثر تحفظ إلى 43.5%.

يُعد هذا أول خفض للفائدة منذ مارس الماضي، ويعكس تحولا في السياسة النقدية بعدما أبقى المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 46% في قراره خلال الشهر الماضي.

كبح التضخم في تركيا

ويأتي ذلك القرار بعدما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن أسعار المستهلكين ارتفعت 35.1% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ35.4% في مايو.

كما تعززت الدعوات لخفض الفائدة الشهر الماضي، بعدما قررت المحكمة تأجيل قضية حساسة يتابعها المستثمرون عن كثب، وتنطوي على احتمال إقصاء زعيم المعارضة الرئيسي أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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