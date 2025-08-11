هل حققت الضوابط الحكومية نجاحا في حماية المساهمين من التلاعبات والإضرار بالسوق ؟.. خبراء: غياب تنظيم التوقيت المناسب للاكتتابات يؤدي لإضعاف البورصة وخفض قيم وأحجام التداول

شهدت البورصة المصرية مجموعة من زيادة رؤوس الأموال لدى الشركات هدفت من خلالها الاستفادة من كون البورصة المصرية مصدر من مصادر التمويل ولكن ليس الهدف فقط ان تكون البورصه مصدر للتمويل، ولكن مصدر من مصادر التمويل والاستثمار كما أشار رئيس الوزراء.

وأكد خبراء أسواق المال على أنه لابد من تنظيم زيادة رؤوس أموال الشركات بحيث لا يتم الموافقة على عدة شركات في شهر واحد مما يؤثر علي قيم واحجام التداولات.اما بالنسبة للشركات التي تعتمد اعتماد كلي على زيادة رؤوس أموالها دون وجود ناتج استثماري ينعكس علي قيمه السهم في البورصة.

البورصة المصرية مصدر من مصادر التمويل

قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال انه خلال الفتره السابقة شهدت البورصة المصرية مجموعة من زيادة رؤوس الأموال لدي الشركات هدفت من خلالها الاستفادة من كون البورصة المصرية مصدر من مصادر التمويل ولكن ليس الهدف فقط ان تكون البورصه مصدر للتمويل ولكن مصدر من مصادر التمويل والاستثمار.

كما أشار رئيس الوزراء وبالتالي زيادة رؤوس الأموال خلال الفترة السابقة من 10 مليارات جنيه من اكتتابات شركة بلتون و2.28 مليار جنيه اكتتاب شركة بريمير هيلثكير واكتتاب المطورون 600 مليون جنيه وكل تلك الاكتتاب حق من حقوق الشركات ولكن طريقة تنفيذها بهذه الطريقة يؤدي الى اضعاف سوق الأسهم، وهذا ما حدث خلال الفترة السابقة من تراجع قيم التداولات وانخفضت أحجام وقيم التداولات نتيجة لسحب السيولة من السوق الرسمي إلى سوق الاكتتابات.

تنظيم زيادة رؤوس أموال الشركات

وأضاف أنه لابد من تنظيم زيادة رؤوس أموال الشركات بحيث لا يتم الموافقة على عدة شركات في شهر واحد غة فى فترة قصيرة مما يؤثر علي قيم وأحجام التداولات.

واشار الى ان هناك شركات تعتمد اعتماد كلي على زيادة رؤوس أموالها دون وجود ناتج استثماري ينعكس علي قيمة السهم في البورصة مثل ما حدث من اكتتابات سهم كيما للصناعات الكيماوية لسهم بلتون القابضة وسهم بريمير هيلث كير.



تشديد الرقابة علي الشركات

وبالتالي لابد من تشديد الرقابة علي الشركات التي تتخذ فقط من البورصة المصرية مصدر للتمويل دون وضع خطة استراتيجية للسهم بعد الزيادة وإعداد خطة ودراسة لقيمة السهم والعائد من الزيادة وقيمة السهم العادلة بعد إتمام الزيادة وبالتالي ان ما يحدث من تلاعب ناتج ان تقوم الشركة برفع قيمة أسهمها في السوق او الترويج لها ويندرج ذلك تحت طائله التلاعب سواء من افراد او من خلال الشركة.

ويأتي دور الرقابة المالية في الكشف عن ملابسات ما حدث وتحديد المتسبب في خساره الافراد او المستثمرين وإعطاء صورة سيئة للمستثمرين.





دور الرقابة في حماية المستثمرين

وبالتالي فان دور الرقابة لحماية المستثمرين وتوفير والتنسيق بين اهداف الشركه المقيده وتطلعاتها في توسيع النشاط وبين أهداف المستثمرين ومقارنتهم بين البدائل الاستثماريه والتقيم العادل لسعر السهم قبل الزيادة مع وضع خطط الاستثمارية لنتائج الزيادة بما لا يضر المستثمرين



زيادة عدد الأسهم

وقال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، انه عندما تقوم شركة بزيادة عدد أسهمها (من خلال إصدار أسهم جديدة أو تجزئة الأسهم)، فهذا يؤدي عادة إلى تقليل سعر السهم – ولكن القيمة السوقية للشركة لا تتغير فهي نفسها لكن الأسهم أصبحت موزعة على عدد أكبر.

مراقبة الأسواق



وأضاف: أما تأثير ذلك على حركة السهم يؤدى الى سيولة أعلى مع زيادة عدد الأسهم،و قد يجد المستثمرون سهولة أكبر في شراء وبيع السهم، مما يزيد حجم التداول.

واشار إلى أن جاذبية السهم حيث ان سعر السهم المنخفض بعد التجزئة قد يجعله يبدو جذابا للمستثمرين ذوي رأس المال الصغير.

وتابع: ضغط العرض حيث إذا زادت الأسهم بشكل كبير دون طلب كاف قد يؤدي هذا إلى ضغط بيعي وتراجع بالسعر على المدى القصير.



وقال الغايش أنه بالنسبة ل "بريميم هيلثكير جروب" و"بلتون" فانه مع الإعلان عن زيادة عدد الأسهم أو تجزئتها، فمن المهم مراقبة رد فعل السوق (هل هناك طلب قوي؟ أم لا إذا كان السوق متفائلا بالشركة وخططها التوسعية، قد تتحول زيادة عدد الأسهم إلى محفز للصعود.

أما إذا كانت الزيادة مرتبطة بتمويل مشاكل مالية، فقد يثير قلق المستثمرين ويضغط السعر.

ليس هناك دلائل على وجود تلاعبات



فانه لا يوجد إعلان رسمي أو دليل قاطع من الجهات التنظيمية (مثل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر) يشير إلى وجود تلاعب أو ممارسات غير قانونية على الاسهم التى تم طرحها مؤخرا ، لكن يمكن أن يثار أحيانا في السوق شائعات أو تكهنات عن تلاعب عند حدوث تحركات سعرية غير منطقية أو كبيرة دون أخبار جوهرية، وتداولات بأحجام ضخمة بشكل غير معتاد، او تسريبات أو إشاعات عن زيادة رأسمالية أو صفقات استحواذ لم تؤكد رسميا.



وتابع: أن السؤال الأهم ما العمل في هذه الحالة إذا سمعت عن تلاعب يجب التحقق من الأخبار الرسمية أو إفصاحات البورصة ومراقبة أداء السهم في الفترات الماضية هل هي حركة طبيعية بناء على أرباح وتوسعات؟ أم مفاجئة وغير مبررة؟ استعن بتحليل فني ومالي موثوق.

فالشائعات قد تؤثر على قرارات التداول لكنها لا تؤثر بالضرورة على القيمة الحقيقية للشركة على المدى الطويل إذا كانت أساسيات الشركة قوية.



