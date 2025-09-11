الخميس 11 سبتمبر 2025
اقتصاد

أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأمريكي في أغسطس

التضخم في أمريكا
التضخم في أمريكا

صدرت، اليوم الخميس، بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تترقبها الأسواق سعيا منها لتلمس مسار أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع المقبل.

أبرز الاستنتاجات في تقرير التضخم

فيما يلي أبرز الاستنتاجات من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس، الصادر اليوم الخميس:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.4% على أساس شهري، متفوقا على متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 0.3%، وبما يمثل ضعف وتيرة يوليو، وكالعادة، شكلت تكاليف المساكن العامل الأكبر في الزيادة، فيما ساهمت أسعار البقالة بشكل ملحوظ.

 وقفزت أسعار إعداد الغذاء في المنازل 0.6%، وهي الأكبر منذ 2022، مدفوعة بلحوم البقر والطماطم التي تأثرت بالرسوم الجمركية. وبلغ المعدل السنوي للمؤشر العام 2.9%، صعودًا من 2.7%.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع 0.3%، متماشيا مع التوقعات ومطابقا للشهر السابق، حيث زادت أسعار تذاكر الطيران والملابس والسيارات الجديدة والمستعملة، بينما تراجعت تكاليف الرعاية الطبية والترفيه، وسجل الارتفاع السنوي 3.1%، وهو نفس مستوى يوليو.

وأظهر مؤشران أساسيان للتضخم، تباطؤا في الضغوط السعرية، فأسعار السلع الأساسية باستثناء السيارات الجديدة والمستعملة ارتفعت 0.13%، وهي الأضعف منذ مارس، ما يشير إلى ضغوط محدودة من الرسوم الجمركية، أما تكاليف الخدمات الأساسية الفائقة، التي تستبعد الإسكان، فارتفعت 0.33%، منخفضة من 0.48% في يوليو.

رغم أن التقرير أكد بقاء التضخم فوق مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الاطمئنان إلى أن الزيادات الجمركية لا تشعل تصعيدا واسعا في الضغوط السعرية عزز التوقعات بأن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر.

وأظهر تقرير منفصل الخميس، قفزة في طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، ما أضاف إشارات إلى ضعف سوق العمل سيلتفت إليها مسئولو الفيدرالي.

ارتفاع التضخم في أمريكا إلى 2.9% خلال أغسطس

مخالفا التوقعات، ارتفاع معدل التضخم في أمريكا خلال يوليو

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية، فيما حافظت العقود الآجلة للأسهم على مكاسبها، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 3 نقاط أساس عند الساعة 9:13 صباحا بتوقيت نيويورك، بينما ارتفعت عقود مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) الآجلة 0.2%، وظل مؤشر "بلومبرج" للدولار مستقرا.

