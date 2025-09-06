أخبار مصر: قصة مأساوية لطبيب اتصل به السيسي، وفاة دوبلير عادل إمام، قفزة جديدة للذهب، حكاية رفض زيزو مصافحة حسام حسن

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيسي يهنئ الطبيب محمود سامي بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية: الوطن لا ينسى المخلصين

أعرب الدكتور محمود سامي قنيبر، أحد أبطال الجيش الأبيض، والذي فقد بصره أثناء أداء مهام عمله في مكافحة كورونا عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السيسي، هنأه خلاله بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية.

ترامب يعلن إجراء "مفاوضات متعمقة" مع حماس ويؤكد: إسرائيل في موقف صعب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن واشنطن تجري مفاوضات "متعمقة للغاية" مع حركة حماس، مطالبًا إياها إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

الحقيقة من زاوية أخرى، قصة رفض زيزو مصافحة حسام حسن بعد استبداله (فيديو)

انتشرت صور كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروها أن أحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي والمنتخب الوطني، رفض مصافحة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، أثناء خروجه خلال مواجهة إثيوبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

بعد اتصال السيسي به، ما قصة الطبيب محمود سامي؟

وجه الدكتور محمود سامي قنيبر، أحد أبطال الجيش الأبيض، والذي فقد بصره أثناء أداء مهام عمله في مكافحة كورونا، الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السيسي، هنأه خلاله بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية.

تشاد تقرر إغلاق سفارتها في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام تشادية، أمس الجمعة، بأن جمهورية تشاد قررت إغلاق سفارتها في إسرائيل "لأسباب مالية".

وفاة الفنان فكري عبد الحميد دوبلير عادل إمام

غيب الموت منذ قليل الفنان فكري عبد الحميد، دوبلير الزعيم عادل إمام، الذي اشتهر بـ "شبيه الزعيم".

اليوم، طرح استمارة اشتراكات المترو الطلابية للخط الثالث

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو بدء طرح استمارة الاشتراكات الطلابية المخفضة اليوم السبت.

هل يفعلها؟ إنجاز تاريخي ينتظر صلاح المباراة القادمة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

يبدو أن محمد صلاح على موعد مع التاريخ الإفريقي، بعد أن سجل اسمه بأحرف من نور أوروبيًّا، وبهدف الفرعون المصري في شباك إثيوبيا يحقق رقمًا غير مسبوق مع منتخب مصر.

قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم السبت في مصر، عيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القوي أمس الجمعة، عالميا ومحليا، حيث سجلت مستوى قياسيا جديدا وتقترب أكثر من حاجز 3600 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد صدور بيانات أمريكية ضعفية.

هيجسيث بعد تغيير اسم البنتاجون: من الآن سنتبع نهجًا أكثر عدوانية ونستخدم "أقصى درجات الفتك"

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستتبع نهجًا أكثر عدوانية في كسب الحروب، مستخدمة "أقصى درجات الفتك"، وذلك بعد تغيير اسم وزارة الدفاع رسميًّا إلى وزارة الحرب.

اليوم، أولى جلسات محاكمة سارة خليفة بتهمة تشكيل عصابة لتصنيع وجلب المواد المخدرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة، و27 آخرين، بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة.

اليوم، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادات الأزهرية الدور الثاني 2025

يفتح قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت ولمدة أسبوع، باب التظلمات على نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادات الأزهرية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، بجميع المناطق والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

كنت أتمنى ولكن، حسام حسن يكشف سر عدم تسديد محمد صلاح ركلة الجزاء الثانية

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفراعنة على إثيوبيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطى ثابتة.

مختار جمعة بعد تطاول نتنياهو: لا نخشى الحرب ونعرف كيف نثخن جراح العدو والتاريخ خير شاهد

وجه الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، رسالة تحذير قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته المستفزة بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليًّا وخارجيًّا.

ترامب يدرس مهاجمة الأراضي الفنزويلية ومادورو يعلن النفير ويبدأ في تسليح المواطنين

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات متنوعة لشن ضربات عسكرية ضد عصابات المخدرات الناشطة في فنزويلا، بما في ذلك إمكانية ضرب أهداف داخل البلاد.

انخفاض ملحوظ بالقاهرة والصعيد يسجل 43، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، حيث يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب،مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

من الإنكار إلى "الشتيمة"، أرملة نجل صلاح الشرنوبي تفتح النار على حماها بعد بكائه على الهواء

خرجت الإعلامية سالي شبل، أرملة الراحل محمد الشرنوبي، عن صمتها لترد على حماها الموسيقار صلاح الشرنوبي وتصريحاته التلفزيونية التي قال فيها إنه محروم من رؤية حفيده الوحيد.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في تصفيات كأس العالم في قارتي إفريقيا وأوروبا.. أبرزها أيرلندا ضد المجر أوروبيًّا وودية منتخب مصر الثاني أمام تونس.

من وراء الكونجرس، تفاصيل عملية "فاشلة" لقوات النخبة الأمريكية للتجسس على كيم

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل تروى للمرة الأولى، حول عملية أمنية حاولت وحدة من قوات النخبة بالبحرية الأمريكية تنفيذها على أراضي كوريا الشمالية، لكنها منيت بالفشل منذ اللحظة الأولى.

كارثة طبية، مصر الأولى عالميا في الولادة القيصرية بنسبة 72% والصحة تحذر

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في معدلات الولادة القيصرية بنسبة بلغت 72%، وهو ما يمثل ناقوس خطر على الصحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.