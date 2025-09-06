السبت 06 سبتمبر 2025
اليوم، طرح استمارة اشتراكات المترو الطلابية للخط الثالث

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو بدء طرح استمارة الاشتراكات الطلابية المخفضة اليوم  السبت.

وأوضحت الشركة في نص إعلانها، أن استمارات اشتراكات الطلاب ستكون متوفرة اعتبارًا من السبت 6 سبتمبر بجميع مكاتب التذاكر والاشتراكات على الخط الأخضر الثالث.

وأصدرت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو تعليمات مشددة بالتيسير على الطلاب للحصول على اشتراك المترو المخفض.

