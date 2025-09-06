من وراء الكونجرس، تفاصيل عملية "فاشلة" لقوات النخبة الأمريكية للتجسس على كيم

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل تروى للمرة الأولى، حول عملية أمنية حاولت وحدة من قوات النخبة بالبحرية الأمريكية تنفيذها على أراضي كوريا الشمالية، لكنها منيت بالفشل منذ اللحظة الأولى.

وسردت الصحيفة في تقرير لها جانبًا من خفايا تلك المهمة قائلة: "في ليلة شتوية أوائل عام 2019، خرجت مجموعة من قوات النخبة البحرية من المحيط المظلم، وتسللت إلى شاطئ صخري في كوريا الشمالية".

وحول طبيعة العملية المنفذة، قالت الصحيفة: "كانوا في مهمة سرية للغاية، معقدة وخطيرة، لدرجة أن كل شيء كان يجب أن يسير على ما يرام".

وأضافت: "كان الهدف هو زرع جهاز إلكتروني يسمح للولايات المتحدة باعتراض اتصالات زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وسط محادثات نووية رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب".

وتابعت: "كان يمكن أن تمنح المهمة واشنطن سيلًا من المعلومات الاستخباراتية القيّمة. لكن ذلك كان يعني نشر قوات كوماندوز أمريكية على الأراضي الكورية الشمالية، وهي خطوة قد تُفشل المفاوضات، إن تم كشفها، بل قد تؤدي إلى أزمة رهائن أو تصعيد للصراع مع عدو نووي".

وأردفت الصحيفة: "كان الأمر محفوفًا بالمخاطر إلى درجة أنه تطلب موافقة الرئيس المباشرة، مضيفة: "اختار الجيش السرب الأحمر التابع لفريق القوات الخاصة البحرية 6 لهذه العملية - وهي الوحدة نفسها التي قتلت أسامة بن لادن".

وأكملت: "تدرب أفراد القوات الخاصة البحرية لأشهر، مدركين أن كل حركة يجب أن تكون مثالية، ولكن عندما وصلوا إلى ما ظنوا أنه شاطئ مهجور تلك الليلة، وهم يرتدون بدلات الغوص السوداء ونظارات الرؤية الليلية، انهارت المهمة بسرعة".

وبحسب الصحيفة: "ظهر قارب كوري شمالي وسط الظلام وتسللت أضواء كاشفة من مقدمة القارب فوق الماء. وخوفًا من رصدهم، أطلق جنود البحرية الخاصة النار. وخلال ثوانٍ، لقي جميع من كانوا على متن القارب الكوري الشمالي حتفهم".

وأدى ذلك إلى انسحاب قوات البحرية الأمريكية نحو البحر دون أن يزرعوا جهاز التنصت، ولم تُعلن الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية علنًا عن العملية عام 2019، ولم تُلمّحا إليها حتى. ولا تزال تفاصيلها سرية، ويُنشر هذا التقرير هنا لأول مرة.



وكشفت "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب لم تُخطر أعضاء الكونجرس الرئيسين، المشرفين على العمليات الاستخباراتية، قبل المهمة أو بعدها. وربما يُشكل عدم الإخطار انتهاكًا للقانون.

وتقول الصحيفة إن تقريرها يستند إلى مقابلات أُجريت مع 20 شخصًا، من بينهم مسؤولون حكوميون مدنيون، وأعضاء في إدارة ترامب الأولى، وعسكريون حاليون وسابقون مطلعون على المهمة. وقد تحدث جميعهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المهمة.

قال العديد من هؤلاء الأشخاص إنهم يناقشون تفاصيل المهمة لقلقهم من أن إخفاقات العمليات الخاصة غالبًا ما تُخفى وراء السرية الحكومية.

وأكدوا أنه إذا لم يطّلع الجمهور وصانعو السياسات إلا على النجاحات البارزة، مثل الغارة التي قتلت بن لادن في باكستان، فقد يُقلّلون من شأن المخاطر الجسيمة التي تُواجهها القوات الأمريكية.



ورأوا أن العملية العسكرية على الأراضي الكورية الشمالية، بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية ومنطقة المحيط الهادئ، قد تؤدي إلى إشعال صراع أوسع نطاقًا مع عدو معاد مسلح نوويًا وجيوش عسكرية عالية التسليح.

وذكرت الصحيفة أنه "ليس واضحًا حجم المعلومات التي تمكنت كوريا الشمالية من اكتشافها بشأن هذه المهمة. لكن عملية فرقة القوات الخاصة البحرية تُمثل فصلًا واحدًا من جهود استمرت عقودًا بذلتها الإدارات الأمريكية للضغط على كوريا الشمالية وتقييد برامجها النووية".

وتُقدّر الحكومة الأمريكية أن كوريا الشمالية تمتلك الآن ما يقارب 50 سلاحًا نوويًا وصاروخًا يمكنها الوصول إلى الساحل الغربي. وتعهّد كيم جونغ أون زعيم البلاد بمواصلة توسيع برنامجه النووي "بشكلٍ مُتزايد" لردع ما يُسمّيه الاستفزازات الأمريكية.

وأمس الجمعة ترامب أصر على أنه لم يكن لديه أي علم بالعملية.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "لا أعرف شيئا عن تلك العملية. إنها المرة الأولى التي أسمع فيها شيئا عنها".

