كارثة طبية، مصر الأولى عالميا في الولادة القيصرية بنسبة 72% والصحة تحذر

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في معدلات الولادة القيصرية بنسبة بلغت 72%، وهو ما يمثل ناقوس خطر على الصحة العامة.

 

الولادة الطبيعية هي الأصل

وأوضحت الألفي في فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع فيس بوك أن الولادة الطبيعية هي الأصل، بينما القيصرية تعتبر عملية جراحية لا تلجأ لها الحامل  إلا للضرورة الطبية. 

أشارت نائب وزير الصحة  إلى أنه في عام 2000 لم تتجاوز نسب القيصرية في مصر 10%، وكانت أقل من كثير من دول العالم، إلا أنها أخذت في الارتفاع التدريجي حتى وصلت عام 2014 إلى 52%، لتصبح مصر آنذاك ثالث دولة عالميًا في نسب الولادات القيصرية ثم ارتفعت النسبة إلى 72% في 2025.

أسباب زيادة الولادة القيصرية 

وأرجعت نائب وزير الصحة أسباب هذه الزيادة إلى غياب التنظيم داخل النظام الطبي المسؤول عن الولادة، سواء من خلال نقص القابلات المدربات أو عدم وجود طبيب ملازم للحامل أثناء فترة المخاض، الأمر الذي دفع الكثير من النساء والأطباء إلى اللجوء للولادة القيصرية كاختيار أسرع.

وحذرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، من الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بـ"المشيمة المتوغلة" بين السيدات، موضحة أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل كارثة طبية ينبغي التصدي لها والحد من انتشارها، والتى تزيد  مع تزايد معدلات الولادات القيصرية.

 

الولادة القيصرية لا تقتصر مخاطرها على الأم فقط

وأوضحت "الألفي" أن الولادة القيصرية لا تقتصر مخاطرها على الأم فحسب، بل  تمتد إلى الجنين أيضا، حيث يحرم الطفل من البكتيريا الحميدة التي تنتقل إليه عبر الولادة الطبيعية، والتي تلعب دور أساسي في دعم جهاز التمثيل الغذائي وتقليل احتمالات الإصابة بالسمنة عند النمو.

وأضافت أن تكرار الولادة القيصرية وعدم وجود فترات مناسبة بين الحمل والآخر من أبرز العوامل التي تفاقم هذه المشكلات الصحية، مؤكدة على أهمية التوعية بتأثيرات السلوكيات قبل الولادة على صحة الأطفال والأمهات.

منظمة الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ بشأن جدري القردة

الصحة: أي تجاهل لقرار علاج حالات الطوارئ مجانا سيواجه بكل حزم

حماية صحة الأمهات والأجنة، وتفادي المضاعفات

وشددت نائب وزير الصحة على ضرورة مواجهة هذه الظواهر بما يضمن حماية صحة الأمهات والأجنة، وتفادي المضاعفات التي قد تدمر حياتهم مستقبلًا.

ads