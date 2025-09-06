اليوم، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادات الأزهرية الدور الثاني 2025

يفتح قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت ولمدة أسبوع، باب التظلمات على نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادات الأزهرية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، بجميع المناطق والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

التظلمات على نتيجة الشهادات الأزهرية 2025

وأوضح القطاع أن التظلمات تُستقبل داخل مقرات المناطق والإدارات التعليمية، وفق الضوابط المقررة لكل مرحلة، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة، مؤكدًا أن أعمال التظلمات تأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور لمراجعة أوراق الإجابة وضمان تحقيق مبدأ الشفافية.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر يضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياته، وأن إتاحة باب التظلمات يعكس حرص المؤسسة على تطبيق معايير العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن جميع اللجان ستتولى استقبال الطعون والتعامل معها بكل دقة وشفافية.

إعلان نتائج تظلمات الشهادات الأزهرية 2025

من جانبه أوضح الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات، أن نتائج التظلمات سيتم إعلانها تباعًا فور الانتهاء من مراجعتها، مؤكدًا أن اللجان المختصة ستتعامل مع كل طلب بمنتهى الدقة والحيادية، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب وأولياء الأمور بالمواعيد المقررة والضوابط المنظمة لعملية التظلم.

