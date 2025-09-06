ترامب يعلن إجراء "مفاوضات متعمقة" مع حماس ويؤكد: إسرائيل في موقف صعب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن واشنطن تجري مفاوضات "متعمقة للغاية" مع حركة حماس، مطالبًا إياها إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نجري مفاوضات متعمقة للغاية مع حماس".

لكن الرئيس الأمريكي عاد لتهديد الحركة مجددًا، عندما قال: "إذا لم يطلقوا سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئًا".

وأضاف ترامب: "من بين الرهائن العشرين (الأحياء) ربما يكون هناك من توفوا مؤخرًا".

واعتبر أن الاحتجاجات الكبيرة في إسرائيل بشأن الرهائن "تضع إسرائيل في موقف صعب".

