مختار جمعة بعد تطاول نتنياهو: لا نخشى الحرب ونعرف كيف نثخن جراح العدو والتاريخ خير شاهد

وجه الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، رسالة تحذير قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته المستفزة بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليًّا وخارجيًّا.

وقال الدكتور مختار جمعة في عدة رسائل دوتنها على صفحته بـ"فيس بوك":"نحن أمة تعشق الشهادة وتعدها أقصى أمانيها الشهادة في سبيل الوطن عز وشرف اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك".

وأضاف: "نتنياهو يأخذ إسرائيل إلى حافة الهاوية بتصريحاته وتصرفاته الحمقاء ونحن قادرون على ردع من تسول له نفسه المساس بأرضنا أو أمننا القومي ويمكن أن نلقنهم درسا لا ينسونه ومستعدون للتضحية بأنفسنا وكل ما نملك".

كما طالب الوزير السابق المصريين بالاصطفاف خلف القيادة السياسية، وقال:" حان وقت الوطنيين المقاتلين في جميع المجالات ولا مجال للمترددين أو إمساك العصا من المنتصف تميزوا أيها الناس وأرونا صريح انحيازاتكم".

وتابع:"بعد أن كشف المجرم نتنياهو عن مطامعه نؤكد: هذا أوان الاصطفاف العربي في مواجهة المتغطرس الصهيوني فنحن أمام مفترق طرق نكون أو لا نكون".

واختتم “جمعة” رسائله بكلمة أخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلًا: "نقول لنتنياهو وكيانه الصهيوني: نحن أمة تسعى للسلام لكنها لا تخشى الحرب وتعرف كيف تثخن جراح عدوها والتاريخ خير شاهد فاسألوه اللهم احفظ مصر وجيشها الأبيّ".

وكان مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردا على البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، صباح أمس الجمعة، والذي تضمن إعادة التأكيد على موقف مصر الراسخ بعدم المشاركة في ظلم الفلسطينيين بإتاحة تنفيذ مخطط تهجيرهم خارج أرضهم طوعًا أو قسرًا، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وادعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في رده على بيان وزارة الخارجية المصرية، أن حرية اختيار كل شخص لمكان إقامته، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان في جميع الأوقات، وخاصة في أوقات الحرب.

وزعم البيان الإسرائيلي: "تفضل وزارة الخارجية المصرية سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب رغما عنهم".

كما قال نتنياهو، في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" على منصة تليجرام، إن "هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مشيرا إلى أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".

وعلق موقع "والا" الإسرائيلي على بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"نتنياهو يهاجم مصر مجددًا".

وأصدرت وزارة الخارجية والهجرة، بيانًا، أمس الجمعة، أعربت خلاله عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجيًا.

وجددت مصر تأكيدها إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريًّا أم طوعيًّا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة.

وأعادت مصر التأكيد أنها لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغيير، مطالبةً بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقًا للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.

كما أدانت الخارجية السعودية التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

