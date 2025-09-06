السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يفعلها؟ إنجاز تاريخي ينتظر صلاح المباراة القادمة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يبدو أن محمد صلاح على موعد مع التاريخ الإفريقي، بعد أن سجل اسمه بأحرف من نور أوروبيًّا، وبهدف الفرعون المصري في شباك إثيوبيا يحقق رقمًا غير مسبوق مع منتخب مصر.
 

وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي  بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.


وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق عمر مرموش من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.


ووصل صلاح إلى الهدف رقم 18 مع منتخب مصر على مستوى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، ليتساوى مع كل من: الإيفواري ديديه دروجبا والجزائري إسلام سليماني والبوركينابي موموني داجانو والكاميروني صامويل إيتو.


ويحتاج نجم ليفربول إلى هدف واحد فقط، لينفرد بصدارة هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح اثيوبيا منتخب مصر ستاد القاهرة الدولي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بوركينا فاسو نجم ليفربول

الأكثر قراءة

الحقيقة من زاوية أخرى، قصة رفض زيزو مصافحة حسام حسن بعد استبداله (فيديو)

وفاة الفنان فكري عبد الحميد دوبلير عادل إمام

كنت أتمنى ولكن، حسام حسن يكشف سر عدم تسديد محمد صلاح ركلة الجزاء الثانية

هل يفعلها؟ إنجاز تاريخي ينتظر صلاح المباراة القادمة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

فاضل على المونديال خطوة، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads