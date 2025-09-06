هل يفعلها؟ إنجاز تاريخي ينتظر صلاح المباراة القادمة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

يبدو أن محمد صلاح على موعد مع التاريخ الإفريقي، بعد أن سجل اسمه بأحرف من نور أوروبيًّا، وبهدف الفرعون المصري في شباك إثيوبيا يحقق رقمًا غير مسبوق مع منتخب مصر.



وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق عمر مرموش من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



ووصل صلاح إلى الهدف رقم 18 مع منتخب مصر على مستوى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، ليتساوى مع كل من: الإيفواري ديديه دروجبا والجزائري إسلام سليماني والبوركينابي موموني داجانو والكاميروني صامويل إيتو.

18 هدفًا 🔝



18 هدفًا 🔝

محمد صلاح.. هداف منتخبنا التاريخــــي في تصفيات كأس العالم 👑



ويحتاج نجم ليفربول إلى هدف واحد فقط، لينفرد بصدارة هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

