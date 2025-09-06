الحقيقة من زاوية أخرى، قصة رفض زيزو مصافحة حسام حسن بعد استبداله (فيديو)

انتشرت صور كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروها أن أحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي والمنتخب الوطني، رفض مصافحة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، أثناء خروجه خلال مواجهة إثيوبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

حقيقة عدم مصافحة “زيزو” لحسام حسن

وشهدت الدقيقة 62 خروج أحمد سيد "زيزو" من الملعب وعمر مرموش والدفع بالثنائي إبراهيم عادل ومهند لاشين، وهو الأمر الذي يبدو أنه أغضب نجم الأهلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر غضب "زيزو" وتجاهله تحية ومصافحة حسام حسن، الذي مد يده للسلام عليه لكن اللاعب رفض.



وفي فيديو آخر متداول أظهر خروج اللاعب بالفعل غاضبًا لكنه صافح زملاءه وحسام حسن، قبل أن يوجه له مدرب منتخب مصر حديثًا سريعًا، ليتوجه اللاعب إلى الدكة للجلوس والحديث مع زملائه.

عشان المدلسين اللي بيقولوا زيزو رفض يسلم علي حسام حسن 👋 pic.twitter.com/vt4dIpRatD — M♥o♥F♥A♥D♥L ✋♟ البشمحاسب فضل ♖☆ (@AdlyFadl) September 5, 2025



منتخب مصر يتخطى إثيوبيا بثنائية

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مستحقًّا على حساب نظيره الإثيوبي، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا

سجل محمد صلاح لاعب الهدف الأول في مرمى إثيوبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وبنفس الطريقة سجل عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 45+1.

وشهدت الدقيقة 50 تسديدة على الطاير من محمد صلاح لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة.



ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 نقطة، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة، ويصبح ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي:

وأصبح منتخب مصر قريبًا من التأهل لنهائيات كأس العالم، حيث سيضمن الصعود لمونديال 2026، حال فوزه في الجولة المقبلة أمام بوركينا فاسو.

