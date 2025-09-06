كنت أتمنى ولكن، حسام حسن يكشف سر عدم تسديد محمد صلاح ركلة الجزاء الثانية

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفراعنة على إثيوبيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطى ثابتة.

تركيزنا حاليًّا على مواجهة بوركينا فاسو

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الحمد لله على الفوز والنتيجة، ومبروك للشعب المصري كله، والحمد لله نحن على الطريق الصحيح، الآن تركيزنا بالكامل ينصب على مواجهة بوركينا فاسو المقبلة، وهي مباراة قوية وصعبة، خاصة أن المنافس أصر على إقامتها على ملعبه، لكننا مستعدون لها بكل قوة".

لا يوجد فريق سهل في إفريقيا

وأضاف حسام حسن: “في كرة القدم لا يوجد فريق سهل أو صغير، كل المنتخبات قوية ومنظمة، وإثيوبيا قدمت مباراة جيدة، نحن ضغطنا بقوة وخلقنا العديد من الفرص، لكن لم نوفق في استغلالها كلها. المهم أننا حافظنا على فارق الأهداف وحققنا المطلوب".

واجهنا صعوبات في بعض المراكز بسبب الإصابات

وتحدث مدرب الفراعنة عن الغيابات والإصابات قائلًا: “عانينا من بعض الغيابات مثل محمد عبد المنعم، كما واجهنا صعوبات في توظيف بعض المراكز، فاضطررنا إلى الاعتماد على عناصر مثل رامي ربيعة رغم عودته من إصابة، وكذلك خالد صبحي، أيضًا مروان عطية كان عائدًا من إصابة، وأصررت على ضمه ليشارك مع الفريق ويكون جاهز.

في المقابل تواجد معنا وجوه جديدة مثل عمرو الجزار، أحمد عيد، محمود صابر، خالد صبحي، ومهند لاشين، وأنا واثق تماما في كل عناصر المنتخب".

حسام حسن، فيتو

أتمنى أن يتخطى صلاح المليون هدف

وتابع: "صلاح يمثل قيمة كبيرة لمصر كلها، ومن الرائع أن نرى أي لاعب أو مواطن مصري يحقق نجاحات ترفع اسم بلده. مصر دائمًا ولَّادة بالمواهب، وصلاح وكل لاعب في المنتخب يستحق كل التقدير، لم أنشغل أو أتحدث بعدد الأهداف التي سجلته، وأتمنى أن يتخطى صلاح المليون هدف، وكنت أتمنى أن يسدد ركلة الجزاء الثانية، لكن الأهم أن الروح الجماعية كانت حاضرة في أرض الملعب".

وأردف: "بالنسبة إلى ركلات الجزاء، لدينا ثلاثة لاعبين محددين للتنفيذ، وإذا اعتذر أحدهم فالقرار ينتقل للآخرين، الروح التي أظهرها صلاح بترك ركلة الجزاء لمرموش تعكس روح الجيدة بين اللاعبين".

وعن عودة إمام عاشور، قال: “إصابته لم تلتئم بالشكل الكامل، وكنا منتظرين أن يشارك مع فريقه والمجال مفتوح أمامه وأمام الجميع".

نسعى لتجهيز صفين متكاملين لمنتخب مصر

واختتم حسام حسن تصريحاته: “نحن نعمل على تكوين صفين متكاملين داخل منتخب مصر، بحيث يكون هناك بدائل جاهزة دائمًا لأي ظرف. ثقتي كبيرة في جميع اللاعبين، وطموحنا أن نحقق حلم الشعب المصري بالتأهل إلى كأس العالم، خاصة أن مشاركتنا السابقة في المونديال كانت قليلة مقارنة بتاريخ الكرة المصرية”.

