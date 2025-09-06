وفاة الفنان فكري عبد الحميد دوبلير عادل إمام

غيب الموت منذ قليل الفنان فكري عبد الحميد، دوبلير الزعيم عادل إمام، الذي اشتهر بـ "شبيه الزعيم".

وفاة الفنان فكري عبد الحميد

وقال الريجيسير إبراهيم عمران، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "البقاء لله وحده توفي إلى رحمة الله صديقي الغالي وعشرة السنين من 40 سنة الأستاذ فكري عبد الحميد شبيه الزعيم عادل إمام، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين".

وتقام جنازة فكري عبد الحميد في ظهر اليوم السبت بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بمسجد الشرطة باالشيخ زايد.

وشارك فكري عبد الحميد، كدوبلير للزعيم عادل إمام، في مسلسل فلانتينو، الذي يعد آخر أعمال عادل إمام، وعرض العمل في رمضان 2020، وضم كلًّا من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد الكيلاني، حمدي الميرغني، إنعام الجريتلي، رضا إدريس، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، إلهام عبد البديع، وآخرين، والعمل من إخراج رامي إمام.

وتصدر فكري عبد الحميد السوشيال ميديا لأكثر من مرة، بسبب تشابهه الكبير بعادل إمام وتفاجأ الجمهور كلما ظهر فكري.

كما شارك فكري عبد الحميد بجانب عمله كدوبلير لعادل إمام، بالتمثيل في أعمال أخرى بشخصيته المستقلة، مثل مشاركته في فيلم كابتن هيما، كيمو وأنتيمو عسكر في المعسكر، النوم في العسل إلى جانب الزعيم عادل إمام، مسرحية بودي جارد.

