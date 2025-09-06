مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في تصفيات كأس العالم في قارتي إفريقيا وأوروبا.. أبرزها أيرلندا ضد المجر أوروبيًّا وودية منتخب مصر الثاني أمام تونس.

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا - كأس العالم 2026

نيجيريا ضد رواندا - الساعة 7 مساءً.

منتخب أيرلندا، فيتو

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا - كأس العالم 2026

لاتفيا ضد صربيا - الساعة 4 مساءا - قناة بي إن سبورت 1HD

أيرلندا ضد المجر - الساعة 9:45 مساءً - قناة beIN Sports HD 2

سان مارينو ضد البوسنة والهرسك - الساعة 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

النمسا ضد قبرص - الساعة 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أرمينيا ضد البرتغال - الساعة 7 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

إنجلترا ضد أندورا - الساعة 7 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

مباريات ودية - منتخبات

منتخب مصر الثاني ضد تونس - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1

