من الإنكار إلى "الشتيمة"، أرملة نجل صلاح الشرنوبي تفتح النار على حماها بعد بكائه على الهواء

خرجت الإعلامية سالي شبل، أرملة الراحل محمد الشرنوبي، عن صمتها لترد على حماها الموسيقار صلاح الشرنوبي وتصريحاته التلفزيونية التي قال فيها إنه محروم من رؤية حفيده الوحيد.



وردت سالي شبل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلة: “أولًا: وصلتني رسالة حضرتك التي وجهتها إليَّ خلال استضافتك على إحدى القنوات التلفزيونية، لكن متأخرة قليلًا، علمًا بأنني لا أزال في فترة حداد على محمد لم تنته بعد، ولا أتابع وسائل الإعلام احترامًا لذكراه الغالية”.

وأضافت:" حضرتك تعلم تمامًا عمق علاقتنا التي استمرت 14 عامًا، واندهشت من توجيه رسالة لي عبر شاشة قناة، في حين أنه يمكنك التواصل معي عبر الهاتف أو الواتساب، حيث إنه من اللائق أكثر فيما يخص الأمور العائلية".

وتابعت:"اندهشت أكثر من إنكارك أنني لازمت محمد خلال رحلة مرضه التي استمرت شهرين تقريبًا ولم أتركه لحظة واحدة".

وأضافت سالي شبل: "ثانيًا: غير حقيقي على الإطلاق منعي لك من رؤية عمر حفيدك الوحيد، الذي يحمل اسمك واسم محمد. فقد تم رفض استقبالنا لزيارتكم من والدة محمد أكثر من مرة، كما تم التطاول عليّ في رسالة من شقيق محمد، ولا تزال الرسالة موجودة في هاتفي، ولكن لا يمكنني نشر الأمور العائلية".



وأردفت: "ثالثًا: تم منعنا أنا وعمر من دخول شقتنا التي عشنا فيها مع محمد (رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته)، حيث تم تغيير أقفال الشقة، ومنعنا من الحصول على أي مستحقات تخصنا أنا أو عمر حفيدك الوحيد".

وختمت سالي شبل ردها قائلة: "كل ما أرجوه تحري الدقة فيما تعلن عنه أو تصرح به، لأنني لن أصمت كما حدث سابقًا وعلى مدار أعوام عديدة".



وكان الفنان محمد الشرنوبي قد رحل في 15 يونيو الماضي.

ودخل الموسيقار صلاح الشرنوبي في نوبة بكاء خلال حديثه عن قصة وفاة نجله الأكبر “محمد” المؤثرة، وقال: "هو كان كله نشاط وحيوية، والأهم أنه كان ابني الأكبر وكان سند ليَّ، وكان هو المستشار الأول بالنسبالي في كل صغيرة وكبيرة، دماغه كانت حلوة وزكي جدا ومهندس.

الموسيقار صلاح الشرنوبي يبكي على الهواء بسبب وفاة نجله

وتابع خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس عن سبب وفاة نجله محمد قال: "أصيب محمد -رحمه الله- بشكل مفاجئ بارتفاع شديد في الحرارة ورعشة، وكان قد عاد مؤخرًا من أداء العمرة قبل شهر رمضان مباشرة، بعد أن حضر معي مناسبتين، ثم سافر مجددًا إلى العمرة مع والدته وإخوته.

وفي شهر أبريل بدأت الأعراض تظهر بشكل متكرر، ورغم أنه لم يكن يحب زيارة الأطباء، اضطر إلى مراجعة عدة تخصصات برفقة والدته وإخوته.

خضع محمد لعلاجات مختلفة بينها المضادات الحيوية، لكن حالته لم تتحسن، وأجمع الأطباء على أن جهازه المناعي ضعيف وأنه مصاب بفيروس غير محدد.

وبعد محاولات عديدة لإنقاذه، نصح الأطباء بنقله إلى مستشفى الحميات، لكن الفيروس كان قد تمكن من جسده لتكون النهاية بحكمة الله وقضائه، “قدر الله وما شاء فعل".

