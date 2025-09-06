السبت 06 سبتمبر 2025
أخبار مصر

السيسي يهنئ الطبيب محمود سامي بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية: الوطن لا ينسى المخلصين

الدكتور محمود سامي،
الدكتور محمود سامي، فيتو
أعرب الدكتور محمود سامي قنيبر، أحد أبطال الجيش الأبيض، والذي فقد بصره أثناء أداء مهام عمله في مكافحة كورونا عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السيسي، هنأه خلاله بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية.

وأكد الرئيس السيسي أن الوطن لا ينسى أبناءه المخلصين، مطالبًا إياه ببذل المزيد من الجهد دعمًا للأطقم الطبية.

 

مواجهة جائحة كورونا

والدكتور محمود سامي قنيبر من النماذج المشرفة للأطباء الذين ضحوا في مواجهة جائحة كورونا، حيث فقد بصره نتيجة الإجهاد الشديد أثناء عمله في مستشفى عزل بلطيم بمحافظة كفر الشيخ. 

فقد التحق هناك بفريق الحجر الصحي في الأول من مايو 2020، لكنه تعرض بعد أيام قليلة لوعكة صحية حادة تمثلت في ارتفاع شديد بضغط الدم وارتشاح رئوي، استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ، قبل أن يفقد بصره لاحقًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم الدكتور محمود سامي في احتفالية القوات المسلحة بـ يوم الشهيد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم الدكتور محمود سامي في احتفالية القوات المسلحة بـ يوم الشهيد، تقديرًا لتفانيه وتضحيته خلال أداء واجبه في أصعب الفترات التي واجهتها البلاد أثناء الجائحة.

