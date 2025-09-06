قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم السبت في مصر، عيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

سعر الذهب اليوم، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القوي أمس الجمعة، عالميا ومحليا، حيث سجلت مستوى قياسيا جديدا وتقترب أكثر من حاجز 3600 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد صدور بيانات أمريكية ضعفية.

ويتساءل المصريون عن سعر الذهب اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 في الصاغة، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بالسوق المحلي في ختام حركة تعاملات، أمس الجمعة، 5 سبتمبر 2025، بنحو 50 جنيها، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في أسواق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5571 جنيها بارتفاع 11.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4875 جنيها بارتفاع 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 8178.5 جنيها بارتفاع 8،5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39000 جنيه بارتفاع 80 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب أمس الجمعة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 3595.39 دولار للأوقية حتى وقت كتابة التقرير، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 3597.66 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية له منذ نحو أربعة أشهر.

كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% لتسجل 3638.80 دولارًا.



وقفز سعر الذهب بأكثر من 36% منذ بداية العام الجاريي، بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 27% في عام 2024، مدعومًا بضعف الدولار، وموجة شراء من البنوك المركزية، وتيسير السياسات النقدية، إلى جانب حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية الواسعة.

وكشفت البيانات عن تباطؤ حاد في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال أغسطس، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ما يؤكد تراجع قوة سوق العمل ويمهد لاحتمال خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ويقدّر المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 86% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمال 14% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال تاي وونج، وهو متعامل مستقل في المعادن: "الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة، والمضاربون يتوقعون أن يؤدي تراجع التوظيف الواضح إلى تخفيضات متعددة لأسعار الفائدة".

وأشار محللون إلى أن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي تبقى عاملًا محوريًا في مسار أسعار الذهب، خاصة بعد محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة العضو ليزا كوك، وممارسة ضغوط متكررة على البنك المركزي لخفض الفائدة.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، عادة في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة وضبابية اقتصادية مرتفعة، مما يجعله الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 40.87 دولار للأوقية، متجهة نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 1371.30 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.6% ليسجل 1109.26 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.