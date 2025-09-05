اعرفي التغذية السليمة للحفاظ على جمال الشعر

الشعر مرآة لصحة الإنسان، فمظهره ولمعانه وقوته ترتبط ارتباط مباشر بنوعية الغذاء الذي نتناوله يوميا، فكما يحتاج الجسم إلى العناصر الغذائية المختلفة للنمو والوقاية من الأمراض، يحتاج الشعر أيضا إلى فيتامينات ومعادن وبروتينات ليبقى صحي ولامع وكثيف.

ومن هنا تأتي أهمية التغذية السليمة كعامل أساسي للحفاظ على جمال الشعر والوقاية من مشكلاته مثل التساقط، والتقصف، والجفاف أو فقدان اللمعان.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن الشعر يتكون بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين، وهو المسؤول عن قوته ومرونته، لذلك فإن أي نقص في البروتين أو العناصر الغذائية الأخرى ينعكس فورا على صحة الشعر، فالشخص الذي يتبع نظام غذائي فقير أو يعتمد على الأطعمة السريعة قد يعاني من ضعف الشعر، بينما من يحرص على نظام غذائي متوازن غالبا ما يتمتع بشعر قوي وصحي.

أهم العناصر الغذائية لصحة وجمال الشعر

وأضافت لانا، أن من أهم العناصر الغذائية التى تحافظ على جمال الشعر:-

البروتين، وهو العنصر الأساسي في بناء الشعر، ويوجد بكثرة في اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك، والبيض، والبقوليات، والعدس، ونقص البروتين يؤدي إلى شعر هش وضعيف وسريع التقصف.

الحديد، ويساعد الحديد على نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يعزز نموه وقوته، ومصادره السبانخ، والكبدة، والبقوليات، والعدس، والحبوب الكاملة، ونقص الحديد من أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعا، خاصة لدى النساء.

فيتامين A، يحافظ على ترطيب فروة الرأس وإنتاج الزيوت الطبيعية وموجود في الجزر، والبطاطا الحلوة، والخضروات الورقية.

فيتامين C، يعزز إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر، ويساعد على امتصاص الحديد يوجد في البرتقال، والفراولة، والكيوي، والفلفل الملون.

فيتامين D، ونقصه مرتبط بتساقط الشعر، ويستمد من التعرض للشمس ومن الأطعمة مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض.

فيتامين E، وهو مضاد أكسدة يحمي الشعر من التلف ويمنحه لمعان، وموجود في المكسرات، والزيوت النباتية، والأفوكادو.

الزنك ضروري لنمو الأنسجة وإصلاحها، كما يحافظ على الغدد المسؤولة عن إفراز زيوت فروة الرأس، والسيلينيوم يحمي الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ومصادرهما المكسرات خاصة الجوز البرازيلي، والحبوب الكاملة، والبذور، والأسماك.

الأحماض الدهنية أوميجا 3، تمنح الشعر الترطيب واللمعان، وتقلل من التهابات فروة الرأس، وموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، وكذلك بذور الكتان والشيا والجوز.

الترطيب الداخلي ينعكس على ترطيب الشعر، وشرب 8 أكواب من الماء يوميا يساعد على منع الجفاف والتقصف.

التغذية السليمة للحفاظ على جمال الشعر

نصائح غذائية للحفاظ على شعر صحي وجميل

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على الشعر صحى وجميل، منها:-

تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية.

الابتعاد عن الإفراط في تناول السكريات والأطعمة المصنعة التي تضعف الشعر.

إدخال الخضروات الورقية والفواكه الملونة إلى النظام الغذائي يوميا.

الحرص على تناول حفنة من المكسرات أو البذور كمصدر للزيوت الصحية.

شرب كمية كافية من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الشعر.

التقليل من الكافيين والمشروبات الغازية لأنها تقلل امتصاص بعض المعادن.

عادات غذائية خاطئة تؤثر سلبا على الشعر

وأوضحت الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التى تؤثر على الشعر، منها:-

اتباع الحميات القاسية التي تحرم الجسم من عناصر أساسية.

الاعتماد على الوجبات السريعة والمقلية.

إهمال وجبة الإفطار التي تمد الجسم بالطاقة والعناصر المهمة.

الإكثار من الملح الذي يسبب احتباس السوائل ويؤثر على الدورة الدموية الواصلة لبصيلات الشعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.