اصنعيه بنفسك، سيروم للشعر في البيت من مواد طبيعية

سيروم للشعر في البيت، أصبح الاهتمام بالشعر جزءًا أساسيًا من روتين العناية الشخصية لكل امرأة، فالشعر الصحي واللامع يعكس جمال المرأة وثقتها بنفسها.





في الوقت نفسه، لم تعد المنتجات الجاهزة هي الخيار الوحيد، إذ يمكن الاعتماد على مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل لصنع سيروم مغذٍ وفعّال للشعر، يمنحه الترطيب والحماية واللمعان دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أنه يمكن لأي فتاة أن تصنع لنفسها سيروم للشعر في المنزل من مواد طبيعية، ليس فقط للتوفير، بل لأنه يمنح لكل امرأة فرصة التحكم في المكونات التي تضعها على شعرها، بعيدًا عن المواد الكيميائية.



في هذا التقرير، تقدم خبيرة العناية بالشعر، أهم فوائد سيروم الشعر، وأهم المكونات الطبيعية التي يمكنك استخدامها، مع وصفات عملية سهلة التحضير في المنزل.





ما هو سيروم الشعر وفوائده؟

سيروم الشعر هو مستحضر زيتي أو سائل يحتوي على مكونات مغذية ومرطبة للشعر، يستخدم عادة بعد الاستحمام أو قبل التصفيف، ليمنح الشعر نعومة ولمعانًا، ويقيه من أضرار العوامل الخارجية مثل الحرارة وأشعة الشمس.



من أبرز فوائده:

ترطيب الشعر الجاف ومنع الهيشان.

تغذية بصيلات الشعر وتحفيز النمو.

حماية الأطراف من التقصف.

إضافة لمعان طبيعي للشعر الباهت.

تسهيل التصفيف وتقليل التشابك.

حماية الشعر من الحرارة الناتجة عن أدوات الفرد أو التجعيد.

المكونات الطبيعية المثالية لصنع سيروم للشعر



سيروم طبيعي

هناك العديد من الزيوت والمواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في صنع سيروم منزلي فعال، ومن أهمها:

زيت الأرجان: غني بفيتامين E والأحماض الدهنية، يمنح الشعر الترطيب واللمعان ويحميه من الحرارة.

زيت جوز الهند: يرطب الشعر بعمق ويقلل من فقدان البروتين.

زيت اللوز الحلو: يعالج التقصف ويزيد من مرونة الشعر.

زيت الجوجوبا: يقوي البصيلات ويوازن الزيوت في فروة الرأس.

زيت الزيتون: يغذي ويمنح الشعر نعومة فائقة.

زيت الخروع: يحفز نمو الشعر ويزيد كثافته.

زيت اللافندر أو إكليل الجبل: يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس ويقلل التساقط.

زيت فيتامين E: مضاد أكسدة قوي يحمي الشعر من التلف.

طريقة صنع سيروم للشعر في البيت



1. سيروم الترطيب العميق للشعر الجاف

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت الأرجان

2 ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند (سائل)

4 قطرات زيت فيتامين E

الطريقة:

امزجي جميع الزيوت في زجاجة صغيرة داكنة اللون للحفاظ على الفوائد.

رجي الزجاجة جيدًا قبل الاستخدام.

ضعي كمية قليلة على راحة يديك ووزعيها على الشعر الرطب أو الجاف، مع التركيز على الأطراف.

الفائدة: يمنح الشعر ترطيبًا عميقًا ويقلل من الهيشان.

2. سيروم الحماية من الحرارة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا

1 ملعقة كبيرة زيت الأرجان

1 ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو

5 قطرات زيت اللافندر

الطريقة:

اخلطي المكونات في زجاجة رذاذ صغيرة.

رشي القليل من السيروم على الشعر قبل استخدام مجفف الشعر أو مكواة الفرد.

الفائدة: يشكل طبقة حماية تحافظ على رطوبة الشعر وتقلل تأثير الحرارة.

3. سيروم تحفيز نمو الشعر

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت الخروع

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

5 قطرات زيت إكليل الجبل

3 قطرات زيت النعناع

الطريقة:

امزجي المكونات في زجاجة داكنة اللون.

دلكي كمية صغيرة على فروة الرأس بحركات دائرية.

يفضل تركه طوال الليل وغسله في الصباح.

الفائدة: يحفز الدورة الدموية ويعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته.

4. سيروم اللمعان السريع

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زيت الأرجان

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

2 قطرات زيت فيتامين E

الطريقة:

امزجي المكونات في عبوة صغيرة.

ضعي نقطة أو نقطتين على الشعر بعد التصفيف لإضافة لمعان فوري.

الفائدة: يمنح الشعر مظهرًا صحيًا ولامعًا فورًا.

نصائح لاستخدام السيروم المنزلي بفعالية



سيروم من صنع يديك

لا تكثري من الكمية، فالسيروم مركز وقد يجعل الشعر يبدو دهنيًا إذا زاد استخدامه.

يفضل وضعه على الشعر المبلل بعد الاستحمام للحصول على ترطيب أفضل.

ركزي على الأطراف لأنها الأكثر عرضة للتقصف والجفاف.

احفظي السيروم في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس للحفاظ على الفوائد.

جربي السيروم على جزء صغير من فروة الرأس أو الشعر أولًا للتأكد من عدم وجود حساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.