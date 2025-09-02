علاج فراغات الشعر وطرق الوقاية منها

علاج فراغات الشعر، فراغات الشعر من المشكلات التى تؤرق العديد من الفتيات لأنها قد تصل إلى الثعلبة ما يؤثر على مظهر الشعر وكثافته.

وعلاج فراغات الشعر، عديدة منها طرق طبيعية وطرق علاجية وتحرص الفتيات على الالتزام بالعلاج حفاظا على جمالهن وجاذبيتهن.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن فراغات الشعر من أكثر المشكلات الجمالية التي تؤثر على المظهر والثقة بالنفس، وتحدث نتيجة عدة أسباب منها الوراثة، أو ضعف التغذية، أو الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، أو حتى التوتر والإجهاد المستمر.

أسباب ظهور فراغات الشعر

وأضافت لانا، أنه قبل التفكير في العلاج، من المهم معرفة الأسباب المحتملة لظهور هذه المشكلة، منها:-

العوامل الوراثية، حيث تلعب الجينات دور كبير في تساقط الشعر المبكر أو ضعف بصيلاته.

سوء التغذية، ونقص البروتينات والفيتامينات مثل الحديد والزنك وفيتامين (د) قد يؤدي إلى فراغات ملحوظة.

الأمراض الجلدية، مثل الثعلبة أو الصدفية أو الالتهابات الفطرية بفروة الرأس.

التوتر والإجهاد، والضغط النفسي المزمن من أبرز العوامل المسببة لتساقط الشعر.

استخدام منتجات كيميائية ضارة، مثل الفرد والصبغات القوية وكثرة استخدام مجففات الشعر.

التغيرات الهرمونية، خاصة عند النساء بعد الولادة أو أثناء سن اليأس.

طرق طبيعية لعلاج فراغات الشعر

وتابعت، أن هناك طرق طبيعية تعتبر آمنة وغير مكلفة، تحسن من صحة فروة الرأس وتغذي البصيلات، منها:-

زيت الخروع، وهو من أقوى الزيوت المحفزة لنمو الشعر، حيث يدلك به مكان الفراغات مرتين أسبوعيا لتحفيز الدورة الدموية وتقوية البصيلات.

زيت الزيتون والثوم، والثوم يحتوي على مركبات الكبريت التي تعزز نمو الشعر، حيث ينقع الثوم المفروم بزيت الزيتون لعدة أيام ثم يستخدم كدهان لفروة الرأس.

جل الألوفيرا، يرطب فروة الرأس ويحفز نمو الشعر، ويوضع الجل الطازج مباشرة على المناطق الفارغة ويترك ساعة قبل الغسل.

عصير البصل، حيث يحتوي على الكبريت الذي يساعد على إعادة إنبات الشعر، ويوضع العصير على الفراغات لمدة 20 دقيقة ثم يغسل جيدا.

التدليك بزيوت دافئة مثل زيت جوز الهند أو اللوز، حيث يساعد التدليك في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر.

علاج فراغات الشعر

علاج فراغات الشعر طبيا

واوضحت الدكتورة لانا شكرى، أنه إذا كانت الفراغات شديدة أو مستمرة رغم التجربة الطبيعية، قد تحتاج إلى تدخل طبي، مثل

العلاجات الدوائية الموضعية.

حقن البلازما، حيث تسحب عينة من دم المريض وتفصل البلازما الغنية بالصفائح ثم تحقن في فروة الرأس لتحفيز نمو الشعر.

الميزوثيرابي، وهو حقن فروة الرأس بخليط من الفيتامينات والمعادن التي تعزز نمو الشعر.

نصائح هامة للوقاية من فراغات الشعر

وقدمت استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح التى تساعد فى الوقاية من فراغات الشعر، منها:-

اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والحديد والزنك وفيتامين (د).

تجنب التوتر والإجهاد النفسي قدر الإمكان.

استخدام شامبوهات لطيفة وخالية من الكبريتات.

الابتعاد عن فرد الشعر الكيميائي والصبغات القوية.

قص أطراف الشعر بانتظام لتجديد حيويته.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب فروة الرأس.

