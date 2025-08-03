روتين العناية بالشعر الهايش، بالوصفات الطبيعية

روتين العناية بالشعر الهايش، يعد الشعر الهايش من أكثر المشاكل شيوعًا بين النساء، خاصة في الأجواء الحارة أو الجافة، أو نتيجة الإفراط في استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية والصبغات الكيميائية.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الشعر الهايش هو الشعر الذي يبدو غير مرتب، كثير التشابك، يفتقر إلى النعومة واللمعان، وغالبًا ما يكون جافًا ومقصفًا.



هذا النوع من الشعر يحتاج إلى روتين عناية خاص يرتكز على الترطيب العميق والتغذية المستمرة والحماية من العوامل الخارجية.





أسباب هيشان الشعر:

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، أهم أسباب هيشان الشعر.



نقص الترطيب الطبيعي:

فروة الرأس تفرز زيوتًا طبيعية ترطب الشعر، وعند نقص هذه الزيوت لأي سبب، يصبح الشعر جافًا وهايشًا.



الاستخدام المتكرر للحرارة:

السشوار والمكواة يضعفان بنية الشعرة ويفقدانها مرونتها، مما يؤدي إلى تلفها وهيشانها.

الصبغات والمواد الكيميائية:

تعمل على تكسير الروابط الطبيعية في الشعرة وتُفقدها قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.

غسل الشعر بماء ساخن:

الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ويجعل الشعر جافًا.

الإهمال في الروتين اليومي:

كإهمال استخدام البلسم أو حمام الكريم، أو تمشيط الشعر بطريقة خاطئة، خاصة وهو مبلل.

خطوات فعالة للعناية بالشعر الهايش:



علاج هيشان الشعر، فيتو

أولًا: التنظيف بلطف وباستخدام شامبو مناسب

الشعر الهايش يحتاج إلى شامبو خالٍ من الكبريتات والبارابين، غني بزيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند. هذه المكونات تنظف الشعر بلطف دون أن تجرده من الزيوت الطبيعية.

نصيحة: اغسلي شعرك مرتين فقط في الأسبوع لتجنب الجفاف الزائد، واستخدمي ماءً فاترًا أو باردًا للشطف النهائي.

ثانيًا: الترطيب باستخدام البلسم بعد كل غسلة

البلسم خطوة لا غنى عنها. اختاري نوعًا غنيًا بالزبدة النباتية مثل زبدة الشيا أو زبدة المانجو، وركزي على الأطراف لأنها الأكثر عرضة للتقصف والهيشان.

نصيحة: اتركي البلسم لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم اشطفيه جيدًا.

ثالثًا: استخدام حمام كريم أو ماسك أسبوعي

مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، طبّقي ماسكًا عميقًا للشعر يساعد في تغذية بصيلات الشعر ويعيد بناء الشعرة من الداخل.

ماسك طبيعي منزلي للشعر الهايش:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة عسل

ثمرة موز مهروسة

امزجي المكونات وضعيها على شعرك لمدة 30 دقيقة قبل الغسيل.

رابعًا: الزيوت الطبيعية كجزء من روتين الترطيب

تطبيق الزيوت على الشعر بعد غسله أو قبل النوم يساعد على حبس الرطوبة داخل الشعرة.

أفضل زيوت للشعر، فيتو

أفضل الزيوت لعلاج الهيشان:

زيت جوز الهند: لترطيب الشعر بعمق.

زيت الأرجان: لنعومة ولمعان.

زيت اللوز الحلو: لتقوية الأطراف الضعيفة.

نصيحة: لا تكثري من كمية الزيت حتى لا يبدو شعرك دهنيًا. يكفي مقدار ملعقة صغيرة توزع على الشعر المبلل جزئيًا.

خامسًا: التمشيط بطريقة صحيحة

استخدمي مشطًا واسع الأسنان، وابدئي من الأطراف ثم اتجهي لأعلى. لا تمشطي الشعر وهو مبلل جدًا لتقليل التقصف.

سادسًا: تجنّب أدوات التصفيف الحراري قدر الإمكان

إذا اضطررتِ لاستخدام السشوار أو المكواة، ضعي دائمًا سيروم حماية من الحرارة قبل التصفيف، واختاري درجة حرارة منخفضة.

سابعًا: قص أطراف الشعر بانتظام

كل 6 إلى 8 أسابيع، يُفضل قص الأطراف المتقصفة للحفاظ على مظهر صحي وتقليل الهيشان.

ثامنًا: التغذية السليمة

الشعر الهايش أحيانًا يكون انعكاسًا لنقص في العناصر الغذائية مثل:

الفيتامينات (A، E، B7 - البيوتين)

الأوميجا 3

البروتينات

احرصي على تناول الخضروات الورقية، المكسرات، البيض، السمك، والأفوكادو.

تاسعًا: حماية الشعر من العوامل الخارجية

عند الخروج في الشمس، استخدمي قبعة أو غطاء شعر قطني.

لا تتركي شعرك مكشوفًا في الجو الرطب أو العاصف.

في الصيف، احميه من ماء البحر أو حمامات السباحة بارتداء غطاء خاص واستعمال سيروم واقٍ.

نصائح هامة للحفاظ على شعرك:

استبدلي غطاء الوسادة بغطاء من الحرير أو الساتان لتقليل احتكاك الشعر أثناء النوم.

لا تتركي شعرك مربوطًا بشدة فترات طويلة.

لا تستخدمي منتجات تحتوي على كحول أو سيليكون بكثرة لأنها تؤدي إلى الجفاف والهيشان على المدى الطويل.

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