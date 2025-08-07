مع نهاية الأسبوع، روتين العناية بشعرك واستعادة جماله

مع نهاية كل أسبوع، تشعر كثير من النساء بالحاجة إلى استراحة من ضغوط العمل، والمهام المنزلية، والاهتمام بالأسرة، ويكون من الرائع استغلال هذا الوقت في العناية بالنفس، خاصة العناية بالشعر.





فالشعر، باعتباره تاج جمال المرأة، يحتاج إلى اهتمام منتظم كي يحتفظ بنعومته ولمعانه. ولكن ليس من الضروري الذهاب إلى صالونات التجميل أو شراء منتجات باهظة الثمن، إذ يمكنك من مطبخك فقط تحضير خلطات طبيعية فعّالة تمنح شعرك نعومة ولمعانًا ملحوظًا.



أشارت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن جمال الشعر لا يأتي من منتجات باهظة الثمن فحسب، بل من روتين بسيط ومنتظم يراعي تغذية الشعر من الداخل والخارج، باستخدام مكونات طبيعية من مطبخك، يمكنكِ تحويل عطلتك الأسبوعية إلى فرصة ذهبية لاستعادة نعومة ولمعان شعرك.



روتين العناية بالشعر مع نهاية الأسبوع

في هذا التقرير، تقدم لكِ خبيرة العناية بالشعر، روتينًا أسبوعيًا بسيطًا ومتكاملًا للعناية بالشعر باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل، ليكون شعرك ناعمًا، لامعًا، وصحيًا مع نهاية كل أسبوع.



وصفات طبيعية للشعر



أولًا: التحضير قبل الروتين

قبل البدء بأي ماسكات أو زيوت، احرصي على الخطوات التالية:

تمشيط الشعر جيدًا لفك أي تشابك قبل تطبيق الخلطات.

تقسيم الشعر إلى أجزاء ليسهل توزيع المكونات بالتساوي.

اختبار الخلطات على جزء صغير من الجلد إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكِ في استخدام مكون معين.

ثانيًا: حمام الزيت الطبيعي (يوم الجمعة صباحًا)

ابدئي عطلتك الأسبوعية بتغذية عميقة لبصيلات الشعر باستخدام حمام زيت دافئ. إليك وصفة فعّالة:

مكونات حمام الزيت:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت الخروع (اختياري للشعر الخفيف)

الطريقة:

اخلطي الزيوت معًا وسخنيها قليلًا على نار هادئة أو في حمام ماء دافئ.

دلكي فروة رأسك لمدة 10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

وزعي الزيت على كامل الشعر حتى الأطراف.

لفي شعرك بمنشفة دافئة أو قبعة الاستحمام، واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

الفائدة: هذا المزيج من الزيوت يمنح الشعر الترطيب، ويقويه من الجذور، ويمنع التقصف، كما يعزز اللمعان الطبيعي.

ثالثًا: ماسك البيض والعسل للشعر اللامع (مساء الجمعة أو صباح السبت)

بعد غسل الشعر من حمام الزيت، يمكنك تطبيق هذا الماسك المغذي.

المكونات:

بيضة واحدة (أو صفار فقط للشعر الدهني)

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من الزبادي أو اللبن الرائب

ملعقة صغيرة من خل التفاح (اختياري للمعان إضافي)

الطريقة:

اخفقي البيضة جيدًا ثم أضيفي باقي المكونات.

وزعي الخليط على الشعر الرطب.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الشعر جيدًا بماء فاتر (ليس ساخنًا حتى لا يتجلط البيض)، ثم شامبو خفيف.

الفائدة: العسل يرطب الشعر، والبيض يغذيه بالبروتين، والزبادي ينظف فروة الرأس بلطف ويمنح الشعر مظهرًا صحيًا ولامعًا.

رابعًا: شطف الشعر بماء الأرز أو الخل (اللمسة الأخيرة يوم السبت)

من الحيل الطبيعية التي تمنح الشعر لمعانًا فوريًا هي استخدام ماء الأرز أو خل التفاح في الشطف النهائي.

شطفة ماء الأرز:

قومي بنقع نصف كوب أرز في كوب ماء لمدة 30 دقيقة، ثم استخدمي الماء في شطف شعرك بعد غسله بالشامبو.

شطفة الخل:

امزجي ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب ماء، واستخدميه لشطف الشعر بعد غسل الماسك.

لا تقومي بغسل الشعر بالماء بعد الشطفة. فقط جففيه برفق بمنشفة ناعمة.

الفائدة: ماء الأرز يقوي الشعر ويمنحه نعومة، وخل التفاح يعادل درجة الحموضة في فروة الرأس ويمنح الشعر لمعة واضحة.

خامسًا: ماسك الجيلاتين والبروتين (مرة كل أسبوعين)

إذا كنتِ تبحثين عن نتائج تشبه الكيراتين الطبيعي، فجربي ماسك الجيلاتين.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين غير المحلى

نصف كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة من خل التفاح

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

ذوّبي الجيلاتين في الماء الدافئ، ثم أضيفي باقي المكونات.

ضعيه على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بشامبو خفيف.

الفائدة: الجيلاتين غني بالبروتين الذي يغلف الشعرة ويجعلها ناعمة ومفرودة.

ترطيب وتنعيم الشعر

نصائح للحفاظ على شعر ناعم ولامع طوال الأسبوع:



استخدمي وسادة من الحرير أو القطن الناعم لتقليل احتكاك الشعر أثناء النوم.

قللي استخدام مجفف الشعر أو أدوات التصفيف الحرارية.

اشربي كمية كافية من الماء وتناولي أطعمة غنية بالأوميجا 3 وفيتامين E.

احرصي على قص أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع لتجنب التقصف.

جرّبي هذا الروتين، وسترين الفرق بنفسك بعد أسابيع قليلة من الالتزام به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.