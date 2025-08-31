طرق بسيطة تساعدك في التخلص من قشرة الشعر

قشرة الشعر من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، فهي تسبب الإحراج وتؤثر على المظهر العام للشعر، إضافة إلى أنها قد تكون مصحوبة بحكة مزعجة وجفاف في فروة الرأس.

ورغم أنها ليست مرض خطير، إلا أن استمرارها دون علاج قد يؤدي إلى التهابات في فروة الرأس وتساقط الشعر في بعض الحالات، لذلك يبحث الكثيرون عن طرق فعالة للتخلص من القشرة والحفاظ على فروة رأس صحية.

أسباب ظهور قشرة الشعر

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أنه يجب على الفتيات قبل علاج قشرة الشعر،التعرف على أسبابها لتفادى الإصابة بها مرة أخرى، ومن أسباب الإصابة بقشرة الشعر:-

جفاف فروة الرأس

الإفراط في استخدام منتجات تصفيف الشعر المحتوية على الكحول والمواد الكيميائية.

عدم غسل الشعر بانتظام أو غسله بمستحضرات غير مناسبة.

الإصابة بعدوى فطرية مثل فطر "المالاسيزيا".

التوتر والإجهاد النفسي.

سوء التغذية ونقص بعض العناصر مثل الزنك وفيتامين B.

طرق التخلص من قشرة الشعر

واضافت لانا، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى التخلص من قشره الشعر، منها:-

استخدام الشامبوهات الطبية المضادة للقشرة، ويعد الشامبو العلاجي أول خطوة للتخلص من القشرة.

يجب استخدام الشامبو من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا حسب شدة الحالة.

استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند الذى يساعد على ترطيب فروة الرأس ومحاربة الفطريات، وزيت شجرة الشاي الذى يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يقلل من القشرة بشكل كبير، وزيت الزيتون الذى يرطب فروة الرأس ويمنع الجفاف المسبب للقشرة.

الوصفات المنزلية الطبيعية، مثل خل التفاح الذى يعمل على إعادة التوازن الحمضي لفروة الرأس وقتل البكتيريا والفطريات، ويمكن تخفيفه بالماء ورشه على فروة الرأس، وعصير الليمون الذى يساعد على تقليل إفراز الدهون الزائدة وتنظيف الفروة.

غسل الشعر بانتظام لإزالة الأوساخ والدهون الزائدة.

تجنب استخدام الماء الساخن جدا لأنه يزيد من جفاف فروة الرأس.

اختيار منتجات شعر خالية من الكبريتات والبارابين.

تقليل استخدام المواد المثبتة للشعر مثل الجل والرذاذ.

تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبذور.

الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات B مثل البيض والحبوب الكاملة.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وفروة الرأس.

تقليل استهلاك الأطعمة الدسمة والمقلية التي تزيد من إفراز الدهون.

التوتر عامل مهم في زيادة القشرة، لذا من المهم ممارسة الرياضة، التأمل أو اليوجا، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

في حال استمرار القشرة رغم استخدام العلاجات السابقة أو إذا كانت مصحوبة بحكة شديدة واحمرار، يفضل استشارة طبيب جلدية لتحديد العلاج المناسب.

نصائح للوقاية من القشرة

وللوقاية من الإصابة بقشرة الشعر، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

عدم مشاركة أدوات تصفيف الشعر أو القبعات مع الآخرين.

غسل مشط الشعر وتنظيفه بانتظام.

التعرض للشمس لفترات معتدلة لأنها تساعد في تقليل نمو الفطريات على فروة الرأس.

قص أطراف الشعر بانتظام للحفاظ على حيويته.

