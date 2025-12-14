سر زيارة محمد صلاح المفاجئة إلى السعودية، هل يتفاوض مع أحد الأندية؟

18 حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية عن أسباب الزيارة المرتقبة للنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى مدينة جدة خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبله الكروي وربطه بإمكانية خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

محمد صلاح مرشح للانتقال إلى الدوري السعودي

وتزايدت الشائعات بشأن انتقال صلاح جناح ليفربول، والبالغ من العمر 33 عامًا، إلى أحد أندية الدوري السعودي مؤخرا، على وقع توتر العلاقة بينه وإدارة النادي والمدير الفني أرني سلوت.

وذلك قبل تصفية الأجواء قليلا بمشاركته أمس ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، ومساهمته في الفوز 2-0 في أنفيلد حيث أسهم في تسجيل الهدف الثاني بتمريرة على رأس إيكيتيكي.

سبب زيارة محمد صلاح إلى السعودية

وأوضح برنامج "في الـ90"، الذي يُعرض عبر قنوات "الرياضية" السعودية، أن زيارة قائد المنتخب المصري المرتقبة إلى جدة لا تتعلق بملف الانتقالات، بل تأتي ضمن تحضيراته للمرحلة المقبلة مع كتيبة الفراعنة.

وتابع البرنامج أن محمد صلاح سيؤدي مناسك العمرة قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وأضاف أن جدول زيارة النجم المصري قد يتضمن أيضًا بعض الالتزامات التجارية والإعلانية، خاصة مع إمكانية التعاون مع وزارة السياحة السعودية، للاستفادة من شعبيته الكبيرة وتأثيره الإعلامي الواسع على الساحة العربية والدولية.

وسبق أن ارتبط اسم صلاح باللعب بصفوف الهلال أو الاتحاد خلال فترات الانتقالات الماضية، قبل أن يجدد عقده مع ليفربول لمدة موسمين.

