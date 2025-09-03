الشعر الدهني من أكثر أنواع الشعر التي تحتاج إلى عناية خاصة، فهو يتميز بزيادة إفراز الزيوت الطبيعية أى الدهون من الغدد الدهنية في فروة الرأس، ما يجعله عرضة للاتساخ بسرعة ويفقد مظهره الحيوي واللامع خلال وقت قصير.

وعلى الرغم من أن الزيوت الطبيعية مهمة لحماية الشعر وترطيبه، إلا أن الإفراط في إفرازها يسبب مشكلات مثل القشرة، تساقط الشعر، وانسداده بالمخلفات.

نصائح مهمة تساعدك فى العناية بالشعر الدهني

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى العناية بالشعر الدهني، منها:-

استخدام شامبو مخصص للشعر الدهني يحتوي على مكونات تنظف فروة الرأس بعمق وتقلل من إفراز الدهون.

الابتعاد عن الشامبوهات الكريمية أو التي تحتوي على زيوت كثيرة لأنها تزيد من المشكلة.

غسل الشعر من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، مع تجنب الإفراط في الغسل اليومي لأنه يحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيت.

استخدام ماء فاتر أو بارد عند غسل الشعر، لأن الماء الساخن يحفز إفراز الدهون.

تدليك فروة الرأس بلطف أثناء الغسل لتنشيط الدورة الدموية دون تحفيز زائد للغدد الدهنية.

شطف الشعر جيدا لإزالة أي بقايا شامبو أو بلسم، لأنها قد تتسبب في إثقال الشعر وظهوره بمظهر دهني.

عند الحاجة إلى استخدام البلسم، يجب وضعه فقط على أطراف الشعر وليس على فروة الرأس.

يفضل اختيار بلسم خفيف وخالى من الزيوت الثقيلة.

يمكن الاكتفاء باستخدام البلسم مرة أو مرتين أسبوعيا حسب حاجة الشعر.

العناية بالشعر الدهني

تطبيق الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر الدهني مثل خل التفاح وحل الصبار وعصير الليمون والشاى الأخضر.

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والمقلية، لأنها قد تزيد من إفراز الدهون في الجسم وفروة الرأس.

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع اختلال توازن الزيوت.

تجنب تمشيط الشعر بشكل متكرر، لأن ذلك يوزع الزيوت على كامل الشعر ويزيد من مظهره الدهني.

استخدام مشط خشبي أو فرشاة ذات شعيرات طبيعية بدلًا من البلاستيكية.

ربط الشعر بطريقة مريحة وتجنب تسريحاته المشدودة التي تحفز الغدد الدهنية.

غسل أغطية الوسائد والقبعات بانتظام لأنها قد تحتفظ بالزيوت والبكتيريا.

استخدام شامبو مضاد للقشرة يحتوي على مكونات مثل الكيتوكونازول أو الزنك بيريثيون.

تطبيق وصفات طبيعية مثل زيت شجرة الشاي المخفف، لأنه مضاد للفطريات ويساعد على تقليل القشرة.

الحرص على غسل الشعر بعد التعرق الشديد لتجنب تراكم الزيوت مع الأتربة.

ارتداء قبعة قطنية عند التعرض للشمس لحماية فروة الرأس من الحرارة.

استخدام الشامبوهات الجافة عند الحاجة لامتصاص الزيوت الزائدة بسرعة.

تجنب استخدام المنتجات المثبتة للشعر مثل الجل أو الشمع بكثرة لأنها تزيد من دهنيته.

عدم لمس الشعر كثيرا باليدين، لأن اليد تنقل الزيوت والأوساخ إلى الشعر.

قص أطراف الشعر بانتظام للتخلص من التقصف والمحافظة على حيويته.

