تنظيف فروة الرأس من خطوات العناية بالشعر المهمة التى تمنع ظهور القشرة والفطريات ما يحافظ على جمال الشعر.

وتنظيف فروة الرأس، يكون من خلال استخدام وصفات طبيعية آمنة لتنظيف فروة الرأس والشعر بفعالية دون الإضرار بهما.

وصفة طبيعية لتنظيف فروة الرأس

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتنظف فروة الرأس والشعر.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح الطبيعي

كوب من الماء الفاتر

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء، امزجي خل التفاح مع الماء جيدا.

أضيفي جل الألوفيرا وزيت شجرة الشاي وقلبي حتى تتجانس المكونات.

بعد غسل الشعر بالشامبو المعتاد، اسكبي الخليط على فروة الرأس ودلكي بلطف بحركات دائرية لمدة 3–5 دقائق.

اتركيه على الشعر لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

هذه الوصفة تعمل على تنظيف فروة الرأس من الشوائب والدهون الزائدة، وتوازن مستوى الحموضة في فروة الرأس، مما يقلل من الحكة والقشرة، وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

يفضل اختبار الخليط على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

ينصح بتقليل استخدام المنتجات الكيميائية بعد تنظيف فروة الرأس للحفاظ على توازنها الطبيعي.

وصفة طبيعية لتنظيف فروة الرأس والشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.