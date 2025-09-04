الحصول على شعر مفرود وناعم حلم تسعى إليه الكثير من الفتيات، سواء باستخدام أدوات الفرد الحرارية أو من خلال العلاجات الكيميائية أو حتى بالخلطات الطبيعية.

لكن المشكلة تكمن في كيفية الحفاظ على هذا المظهر الأنيق لأطول فترة ممكنة، وحمايته من التموجات المفاجئة والتكسر الذي قد يحدث نتيجة العوامل البيئية أو سوء العناية.

طرق الحفاظ على الشعر المفرود من التموجات

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل بعض النصائح التى تساعد فى الحفاظ على الشعر المفرود من التموجات، منها:-

يجب استخدام شامبو خفيف خالى من الكبريتات والسلفات، لأن هذه المواد تزيل الزيوت الطبيعية وتسبب جفاف الشعر مما يؤدي إلى تموجه.

البلسم الغني بالترطيب خطوة أساسية لتنعيم الخصلات وإبقاء الشعر مفرود، ويفضل وضعه على الأطراف أكثر من الجذور لتجنب ثقل الشعر.

الشعر المفرود يحتاج إلى ترطيب مضاعف لأنه أكثر عرضة للتكسر والجفاف.

يمكن استخدام ماسكات غنية بالزيوت مثل زيت الأرجان، وزيت جوز الهند أو زبدة الشيا مرة أو مرتين أسبوعيا.

السيروم أو الزيوت الخفيفة بعد الاستحمام تساعد في تكوين طبقة واقية تحافظ على نعومة الشعر.

يفضل تجفيف الشعر بالمنشفة المصنوعة من الألياف الدقيقة (الميكروفايبر) أو بقطعة قطنية ناعمة بدلا من المناشف الخشنة.

تجنب فرك الشعر بقوة، بل يتم الضغط الخفيف لامتصاص الماء.

استخدام مجفف الشعر بدرجة حرارة منخفضة مع تمرير الهواء للأسفل يحافظ على استقامة الخصلات.

قبل استخدام المكواة أو السيشوار، يجب وضع بخاخ واقى من الحرارة لتقليل الضرر.

لا ينصح بتمرير المكواة على نفس الخصلة مرات متكررة، بل مرة أو مرتين ببطء يكفي.

تقليل استخدام الأدوات الحرارية قدر الإمكان وإعطاء الشعر فترة راحة.

يفضل النوم على وسادة من الحرير أو الستان لتقليل الاحتكاك ومنع تجعد الشعر.

يمكن لف الشعر بطرحة حريرية أو عمل كعكة فضفاضة للحفاظ على فرده حتى الصباح

الرطوبة من أكبر أعداء الشعر المفرود، لذا ينصح باستخدام منتجات مضادة للرطوبة أو سيرومات مضادة للهيشان.

عند الخروج في الشمس، يفضل استخدام بخاخ يحتوي على واقي UV لحماية الشعر من الأشعة الضارة التي تضعف بنيته.

في الشتاء، يجب تغطية الشعر بقبعة قطنية تحت القبعات الصوفية لتقليل التكسر.

الشعر الصحي يبدأ من الداخل، لذلك يجب تناول أطعمة غنية بالبروتينات مثل البيض، الأسماك والبقوليات، والمعادن مثل الحديد والزنك والفيتامينات مثل فيتامين E وB ضرورية لتقوية الشعر ومنع تكسره.

شرب كمية كافية من الماء يحافظ على ترطيب الشعر وفروة الرأس.

تقصف الأطراف يجعل الشعر يبدو باهت ومتكسر، لذا قص الأطراف كل 6 – 8 أسابيع يساعد في تجديد مظهر الشعر.

كثرة استخدام الصبغات أو الفرد الكيميائي تضعف الشعر وتجعله أكثر عرضة للتموج والتكسر، إذا لزم الأمر، يمكن استخدام بدائل أقل ضررا مثل الصبغات الخالية من الأمونيا أو العلاجات البروتينية.

