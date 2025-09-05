أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بأمر من صدام حفتر، الجيش الليبي يفتح تحقيقا عاجلا في مقتل مصري على يد الشرطة العسكرية

أصدر نائب القائد العام للجيش الليبي، الفريق أول ركن صدام حفتر، تعليمات للجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في واقعة مقتل مواطن مصري على يد الشرطة العسكرية خلال مداهمة في مساعد.

البنوك تتسلم رسميا قرار التحفظ على أرصدة سوزي الأردنية وشاكر محظور ومحمد عبد العاطي

تسلمت البنوك تعميمًا رسميًّا بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر الشهيرة بـ”سوزي الأردنية”، والتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة.

بس أنا ما عملتش زيها، بدرية طلبة تكشف سر صمت وفاء عامر على شائعة تجارة الأعضاء (فيديو)

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن السبب وراء صمت زميلتها الفنانة وفاء عامر وعدم ردها على ما يشاع ضدها من اتهامات على السوشيال ميديا بشأن تجارة الأعضاء.

السادس نجا بأعجوبة، انتشال الجثة الرابعة في سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس والبحث عن الخامس

شهدت محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم حادثًا مأساويًّا هزَّ مدينة بلبيس، بعدما سقطت سيارة ملاكي يستقلها 6 شباب في الرشاح الملاصق لكوبري ملوينا، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

ترامب يعلن تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى إظهار صورة أكثر قوة وحزم.

بالزيادة الجديدة، صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

بدأت وزارة العمل صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المستحقة، عبر مديريات العمل بالمحافظات لمدة شهر، لإتاحة الفرصة كاملة أمام المستحقين لصرفها.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد إثيوبيا

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في تصفيات كأس العالم في ثلاث قارات وعلى رأسهم مباراة مصر ضد إثيوبيا في الجولة السابعة للتصفيات الإفريقية.

ارتفع عددهم إلى 14 شخصا، أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بـ"معازيم فرح" في قنا

شهد طريق مدخل قرية العركي، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العركي، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصًا خلال ذهابهم إلى حفل زفاف بقرية طوبيا بمدينة نجع حمادي.

اتنين من إفريقيا والبرازيل في الخطة، واشنطن تدرس فرض قيود على وفود دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض إصدار تأشيرات وزيادة القيود على العديد من الوفود لحضور اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة هذا الشهر.

رشاد عبده: الحكومة واهمة لو تصورت أن عدم كشف الأزمات والمشاكل يخلق انطباعا جيدا عن الاقتصاد

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الحكومة تتصور أن عدم الكشف عن الأزمات والمشاكل، سوف يخلق انطباعًا جيدًا في الاقتصاد ويجذب من خلاله الاستثمارات الأجنبية للسوق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتم وفق نظرة الحكومة، لأن المستثمر يبحث عن العديد من العوامل في الأسواق التي يرغب في الاستثمار بها، بداية من تصنيفات المؤسسات العالمية، وسعر الصرف ومناخ الاستثمار، والقضاء على الفساد والبيروقراطية، حتى يلجأ لاتخاذ قراره بهذا الشأن.

هل تخلت ياسمين عبد العزيز عن بدرية طلبة بعد شائعة تجارة الأعضاء؟ الفنانة تجيب

أكدت الفنانة بدرية طلبة أن ما يتم تداوله عن تخلي الفنانة ياسمين عبد العزيز عنها خلال أزمتها الأخيرة غير صحيح، مشددة على أن علاقتهما قوية ولم تتأثر بما يُثار عبر مواقع التواصل.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 14 مسجدا في 11 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 5 من سبتمبر 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء 4 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 7 مساجد، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

الأكبر من نوعها، خطة عسكرية أوروبية لنشر قوات برية في أوكرانيا

وضع قادة الجيوش الأوروبية خطة مفصلة لنشر قوات برية في أوكرانيا تهدف إلى إحباط أي روسي محتمل.

ميسي يبدع في ليلة وداعه، أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

بثنائية أسطورية لـ ميسي، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على فنزويلا فجر الجمعة على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بثلاثية نظيفة.

مليار دولار جات له من السما، رجل أعمال يورث كامل ثروته إلى نيمار رغم عدم معرفته به

بثروة مهولة “جات له السما” فاجأ نيمار جونيور، جماهيره، بحصوله على ثروة طائلة وصلت إلى نحو مليار دولار (850 مليون جنيه إسترلينيّ)، من وصية ملياردير لم يسبق أن التقاه.

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ربما تكون الأخيرة، بكاء ميسي يزلزل جماهير الأرجنتين قبل لقاء فنزويلا بتصفيات المونديال (فيديو)

في لقطة تبدو الأقرب لأن تكون آخر ظهور له في تصفيات كأس العالم أمام جماهير بلاده، ظهر الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين باكيًا أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة فنزويلا فجر اليوم الجمعة على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

